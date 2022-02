La importancia de la seguridad y la protección de datos de la empresa, por Certitec Emprendedores de Hoy

La gerencia de empresas a día de hoy se caracteriza por un aspecto fundamental a tener en cuenta: la protección de datos. La información estratégica y sensible de una empresa puede ser encontrada en un servidor, un ordenador, una base de datos, en la web o en la nube.

La seguridad de esta información se genera con la aplicación de distintos dispositivos virtuales para impedir el acceso no autorizado a esa información. Es una necesidad primordial en todo tipo de empresas, de cualquier tamaño, para evitar o reducir la posibilidad de daños. Estos se pueden expresar en el robo o pérdida de la información.

Mecanismos para la seguridad informática El avance de los mecanismos de ciberseguridad los ha hecho muy complejos, avanzados y versátiles para adaptarse a cualquier tipo de necesidad. Las empresas que prestan estos servicios analizan las necesidades del cliente, la dimensión de sus archivos digitales o sus bases de datos. Después del diagnóstico inicial, se deciden los mecanismos más adecuados.

Hoy en día, la seguridad de datos incluye herramientas como la encriptación, la tokenización y modelos de gestión orientados a blindar todos los sistemas. El peligro de fuga de información es real y cada vez más frecuente. Puede existir en las aplicaciones de la web de la empresa, las plataformas digitales y sus aplicaciones.

Seguridad online avanzada de la mano de Certitec En términos de ciberseguridad, Certitec es una compañía española especializada en el tema. Su negocio es la asesoría empresarial especializada en la implantación y mantenimiento de soluciones digitales para la gestión de la información. Uno de sus fuertes es la implementación de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) para ayudar en la gestión de la empresa.

Sus aplicaciones se pueden ejecutar, entre otros, en módulos de contabilidad, gestión de proyectos, perspectivas comerciales, logística y finanzas. Certitec tiene una amplia experiencia en sistemas de gestión documental y CRM (Costumer Relationship Management) así como en la virtualización de servidores. Esto último permite a sus clientes aumentar su productividad al automatizar muchos de sus procesos internos.

En cuanto a la seguridad online, Certitec es una de las pocas empresas especializadas del sector que cuentan con una certificación como partner de Sonic Wall. Esto les permite ofrecer una gran diversidad de herramientas que garantizan la seguridad en las redes y la protección de los datos. Sus firewalls de última generación dotan a las empresas de un mayor control en sus redes a través de la supervisión y el monitoreo. No solo impiden la fuga de datos, sino que previenen ataques con el propósito de sustraer o hacer desaparecer esa información.

Se vive en un mundo cada vez más digitalizado, donde la comunicación y el desarrollo empresarial online precisa de herramientas de protección. Los ciberataques son una amenaza a la que toda empresa debe hacer frente con sistemas de ciberseguridad avanzados.



