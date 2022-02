Mil gamers se dieron cita en el primer evento presencial de Esports City League en Valencia Se realizaron exhibiciones de varios de los juegos más seguidos del panorama nacional de los esports Redacción

lunes, 21 de febrero de 2022, 12:06 h (CET) Valencia acogió el sábado el primer evento presencial de Esports City League , la primera liga del mundo de esports entre ciudades vinculada a DreamHack España. Cerca de mil personas acudieron a la cita, que incluyó todos los elementos para disfrutar del gaming y la cultura juvenil, incluyendo experiencias de videojuegos, talleres y charlas, música en directo y la posibilidad de conocer a importantes influencers como Perxitaa, Makina o los Urban Roosters. El evento contó con la presencia de Sandra Gómez, Vicealcaldesa de Valencia; Pilar Bernabé, Concejala Delegada de Emprendimiento e Innovación Económica del Ayuntamiento de Valencia; y Borja Sanjuán, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia.

De izquierda a derecha, Javier Mateo, subdirector de Valencia Activa, Sandra Gómez, Vicealcaldesa de Valencia, Javier Carrión, COO de Encom, Pilar Bernabé, Concejala Delegada de Emprendimiento e Innovación Económica del Ayuntamiento de Valencia y Borja Sanjuán, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia.



Durante Esports City Valencia se realizaron exhibiciones de varios de los juegos más seguidos del panorama nacional de los esports, por parte de los equipos de Valencia y Alicante de la liga. El influencer Estrupa abrió una emocionante jornada de Rocket League, seguida de la exhibición de CS:GO, uno de los shooter en primera persona con más aficionados en nuestro país narrado por Pitu. Además, RevolAimar, coach del famoso equipo Team Queso, presentó la exhibición de Clash Royale. Todo ello con Bekaesh, host por excelencia de la FMS España, quien hizo vibrar al público durante todo el evento con su presencia en el escenario.



El evento de Esports City League contó con una zona específica para la música más urbana de la mano de Urban Roosters, la mayor competición online de Freestyle, y Monster, la bebida oficial del evento, donde se celebró un torneo de Freestyle que premió con 500 € al ganador, además de un taller en el que los asistentes pudieron aprender a rimar y cómo funcionan las batallas de gallos. Dos de los raperos más en forma del panorama nacional, Blon y Tirpa, realizaron una exhibición como broche final al espectáculo de freestyle.



Por su parte, la influencer y pianista Elesky fue la encargada de cerrar el evento en un concierto donde incluyó canciones míticas de videojuegos que han marcado generaciones enteras, series, películas y muchos más guiños a la cultura juvenil, que emocionaron a todo el auditorio en numerosas ocasiones.



Además de las actuaciones en directo para todos los gustos y públicos, Esports City Valencia incluyó diferentes y variadas experiencias de juego, desde Realidad Virtual, ofrecida por la firma de seguridad informática ESET, un simulador de carreras de Fórmula 1 (Simracing) instalado por el comparador idealo para vivir una experiencia completamente inmersiva del mundo del motor, torneos de juegos móviles con jugosos premios ofrecidos por ZTE y zona de juego libre con Monster, que incluyó una actividad de Apex en la que los aficionados a este título pudieron jugar con dos de sus embajadores cabecera: Makina y Fesbak.



Otros colaboradores tecnológicos formaron parte del evento con sus productos específicamente creados para el público gamer, como Logitech G, Newskill, Zowie o Trust, quienes dieron la oportunidad de jugar con la más alta calidad.



Por su parte, Distrito Digital, sede de la transformación tecnológica y de la economía digital de la Comunidad Valenciana, impartió varias charlas profesionales sobre temas tan importantes para la industria gamer como la captación y retención de talento en la industria del videojuego, el crecimiento internacional en el sector español del videojuego o tendencias de innovación en la industria del videojuego.



Para Arturo Castelló, CEO de Encom y fundador de Esports City League: “Los eventos presenciales de esports han vuelto por todo lo alto. Esports City Valencia ha sido todo un éxito y ha demostrado las ganas que tenían los gamers no solo valencianos, sino de toda España, de volver a encontrarse con la comunidad y volver a compartir esta afición que se ha convertido en todo un estilo de vida. Este evento abre las puertas a nuevas citas, sobre todo sirviendo como primer paso para la vuelta a Valencia del principal festival de videojuegos a nivel nacional, DreamHack, que celebraremos en julio en Feria Valencia”.

