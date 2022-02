Creadores de Maniac1 llevarán las piñatas al metaverso con los NFTs Comunicae

viernes, 18 de febrero de 2022, 09:47 h (CET) Maniac 1, la plataforma de NFTs de México, organiza el primer Concurso de Piñatas NFT Maniac1, la plataforma mexicana de NFTs pone una vez más a prueba el ingenio de los jóvenes creadores con el concurso de piñatas 3D/ NFT, con la finalidad de que los participantes reinventen el diseño de piñatas convencional para llevarlas al metaverso.

Del 7 al 12 de marzo los participantes podrán subir su propuesta de piñata 3D como NFT en maniac1.com, el formato de la pieza debe ser un video de no más de 10 seg, en formato MP4 y a 1:1 (cuadrado) y los participantes podrán recibir votos hasta el 15 de marzo, posteriormente se anunciará al ganador.

El ganador se elegirá entre las tres propuestas más votadas, esto con el objetivo de que la pieza ganadora sea la que tenga mejor ejecución y no la que tenga más votos. Posteriormente, se efectuará la compra de la pieza ganadora por $5,000 USD en crypto.

En Maniac, se busca incentivar y promover el talento local y que la comunidad de creadores se sume al increíble mundo de los NFTs por medio de este formato de concursos (Smart Contests), que permite que todos los participantes conserven la autoría de su pieza al crear un NFT y en caso de no resultar ganadores puedan venderla.

Este no es el primer concurso de Maniac, en Septiembre del 2021 se realizó el primer concurso de Alebrijes Digitales donde el ganador elegido por la comunidad, el artista Aldo Parallel recibió un premio de $5,000 USD por parte de Maniac. Se puede ver la colección completa de Alebrijes digitales aquí.

Los NFTs representan una oportunidad para reinventar las industrias creativas y darle más herramientas de capitalizar su trabajo a los jóvenes creadores. Si deseas conocer más del mundo de los NFTs en Maniac1.com

