Estudio de tatuajes realistas en Barcelona con Steel of Doom

jueves, 17 de febrero de 2022, 11:15 h (CET)

Los tatuajes realistas tienen múltiples inspiraciones que van desde retratos de amigos o familiares hasta personajes célebres de la cultura o del mundo de la ficción. Asimismo, es posible realizar tatuajes realistas de animales o mascotas.

Se trata de una técnica que lleva mucho tiempo de ejecución y requiere de un trabajo paciente, preciso y muy profesional.

Dentro del ambiente del tattoo Barcelona, el estudio Steel of Doom, fundado en 2015, es uno de los lugares recomendados para realizarse un tatuaje realista. El local está dirigido por su fundador, Tony Atichati, que es un artista del hiperrealismo que cuenta con una década de carrera. Cuando se trata de tatuajes realistas, es muy importante elegir bien a alguien formado porque es una técnica que requiere de una profunda base artística.

Uno de los estudios de tatuajes realistas pionero en Barcelona Steel of Doom está ubicado en la zona de Sagrada Familia, frente al Hospital Sant Pau. El estudio cuenta con todas las medidas de higiene requeridas por las agencias oficiales y dispone de licencia para realizar tatuajes y piercings. Tanto las tintas como el resto del material que se utiliza es de primera calidad. Además, todo el equipo de Steel of Doom está titulado en higiene sanitaria

En la actualidad, Tony Atichati está considerado como uno de los mejores dentro de la técnica realista en el ámbito de los tatuajes. Por ejemplo, es capaz de hacer cualquier retrato que se le requiera, ya sean de familiares, bebés, actores, actrices, músicos o personajes de cualquier índole. Un artista como él pone todos sus sentidos y su capacidad técnica para realizar retratos que perdurarán en la piel toda la vida.

Para realizar retratos y tatuajes realistas, es importante contar con una profunda base de dibujo que permita expresar el volumen de cada zona de un rostro.

Ideas innovadoras para tatuajes realistas Los retratos no necesariamente tienen que ser de familiares o personajes de ficción. También es posible tatuar imágenes de mascotas o rostros de mujeres, que siempre ofrecen un resultado formidable en la piel.

Una de las últimas técnicas que domina el impulsor de Steel of Doom es la de tatuar fragmentos de rostros, como por ejemplo un ojo, la nariz y parte de la boca, dejando ver claramente de qué personaje se trata.

Los resultados que consigue el fundador de este proyecto son excelentes, por lo cual, lo convierten en un local de referencia dentro del ambiente del tattoo en Barcelona con técnicas que son espectaculares.



