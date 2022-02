Menamobel propone invertir en muebles multifuncionales para ahorrar dinero y espacio

Cada vez es más frecuente apostar por muebles multiusos para lograr una mejor organización y disfrutar de un entorno inteligente. Su uso resulta ideal para los hogares de tamaño reducido porque ahorran espacio y maximizan cualquier rincón de la casa Los comienzos de año siempre son duros y las familias tienden a reducir gastos priorizando siempre el ahorro para estabilizar un poco la situación económica. Algo fundamental para los que quieren darle un nuevo aspecto a su hogar o invertir en mobiliario es apostar por muebles multifuncionales.

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, afirma que los muebles multifuncionales son la solución para cumplir todo tipo de necesidades. La ventaja es que, además de ahorrar espacio y darles un toque diferente a las estancias, el bolsillo del cliente notará un gran alivio al tener dos muebles en uno. “Aunque a lo mejor el precio de estos muebles, también conocidos como muebles transformers, suele ser algo más elevado que el de los muebles comunes, para valorar su coste es primordial entender que pueden llegar a sustituir a varios muebles individuales, con lo cual estamos ahorrando dinero”.

El sofá cama es una excelente opción

Este tipo de mobiliario es cada vez más cómodo y estético, por lo que su uso va cobrando poco a poco más adeptos. Entre sus ventajas destaca la estética porque cuenta con un diseño cuidado al máximo para disimular la cama. Además, su durabilidad y resistencia es mayor a la de un sofá normal debido a su estructura de acero doblemente reforzada. “Los sofás cama han evolucionado tanto que son tan cómodos o incluso más que la mayoría de las camas normales, ya que se duerme genial en ellos. La estructura que esconden bajo el asiento impide que los almohadones se hundan, convirtiéndolos en una excelente opción de mueble multifuncional en el que invertir”, apunta Ivana González.

Otro punto para tener en cuenta es que el precio de un sofá cama es inferior al de una cama y un sofá comprados por separado con características y calidades parecidas. “Lo importante de esto es economizar el bolsillo del cliente, ya que adquirir ambas cosas por separado saldrá el doble de caro. Se trata de una de las opciones de sofás más versátiles del mercado debido a su estética, comodidad y personalización”.

Mesa consola convertible

Aunque las consolas convertibles en mesas de comedor no son una novedad, es cierto que cada vez están teniendo un mayor protagonismo. Este mobiliario es idóneo para las viviendas que no cuentan con muchos metros cuadrados porque apenas ocupan espacio, pero cuando se abren pueden acoger a muchos comensales. “Siempre recomiendo este tipo de mesa para las personas que viven en pisos pequeños porque ofrecen diversas funcionalidades, versatilidad y practicidad”, afirma Ivana González Mena.

En este sentido, desde Menamobel aconsejan invertir en una mesa consola convertible porque se trata de piezas dos en uno, ya que cuando están abiertas hacen la función de mesa de comedor y cuando están cerradas se pueden utilizar como recibidores. “Es cierto que, aunque este tipo de mueble tenga muchas ventajas, también hay que saber que abrirlas y cerrarlas es un proceso algo tedioso, por lo que hay que usarlas con cuidado para que las piezas no se estropeen ni se rayen”.

Mesa de centro elevable para mantener el orden

Las mesas de centro pertenecen a ese tipo de mobiliario al que no se le presta mucha atención, pero que se echa en falta si no se dispone de una de ellas. Esto ocurre porque tienen un gran número de ventajas que facilitan el día a día de las personas. “Las mesas de centro son un must en la decoración del hogar, pero más aun las que son elevables porque ofrecen más funcionalidades, versatilidad y practicidad. Al elevarlas, te ofrecen un espacio extra de almacenamiento en la sala para guardar libros, revistas o juegos”, apunta Ivana González.

“Una de las cosas que más nos gustan en Menamobel de este tipo de mesas es que se pueden organizar cenas informales o picotear algo delante de la tv para desconectar de la rutina colocando los platos y cubiertos en la parte superior de la mesa y evitando así tener que inclinarnos, algo que hace que la experiencia sea mucho más cómoda”.

En definitiva, el hogar es el espacio más importante en el que invertir y qué mejor que dotarlo de mobiliario multifuncional que aporte versatilidad, comodidad y buena estética. Además, gracias al amplio catálogo que se puede encontrar se ha convertido en la solución preferida por cada vez más hogares en todo el mundo.

