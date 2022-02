Más de 650 universitarios y estudiantes de Grado Superior demuestran su talento empresarial en la competición Business Talents Los jóvenes viven una experiencia real de la economía gracias a innovadores simuladores virtuales de gestión Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de febrero de 2022, 13:03 h (CET) Un total de 658 universitarios y estudiantes de Grado Superior, pertenecientes a 60 universidades y centros educativos de toda España, se encuentran compitiendopara demostrar sus habilidades empresariales en la segunda edición del concurso nacional Business Talents, organizado por Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

Los más de 600 alumnos compiten por equipos contra el resto de estudiantes de otras comunidades autónomas para conseguir el título de `mejor empresario virtual de España´. Para alzarse con una plaza en la final nacional, que se celebrará en el mes de abril, durante cuatro meses tendrán que dirigir su propia empresa virtual pertenecienteal sector de la automoción, y gestionar una compañía fabricante de coches con el uso de un sofisticado simulador empresarial, convirtiéndose así en auténticos directivos.



En esta segunda edición, el número de participantes se ha visto incrementado enun 12%,respecto a los 584 estudiantes de 47 centros docentes que compitieron el pasado año. Las comunidades autónomas que cuentan con más representación este año son: Andalucía con 125 alumnos, la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana ambas con 113 estudiantes, Galicia con 88 y Castilla- La Mancha con 60 jóvenes.Durante la primera edición,tres alumnos de la Universidad de Vigo se proclamaron ganadores y consiguieron el título de mejores empresarios virtuales del país.

“A través de unacompeticiónen formato de Business Game, cientos de jóvenes tienen la oportunidad de vivir en primera persona la gestión empresarial y experimentar cómo es el día a día dentro de una empresa. Gracias a este programa formativo adquieren experiencia mediante la práctica de una manera lúdica, con innovadoras herramientas que emulan con precisión lo que ocurre en el mundo empresarial. De esta forma, Business Talents tiene como objetivo ayudar a promover la cultura emprendedora entre los más jóvenes, enriquecersu currículum, orientarles hacia su futuro y ofrecer más oportunidades para acceder al mercado laboral”,explica Mario Martínez, director de Business Talents.

De esta forma, los estudiantes tendrán que demostrar sushabilidades empresarialesdurante los próximos cuatro meses en distintas fases eliminatorias de forma online,para conseguir una plaza en la final nacional. El objetivo para ganar será convertir su compañía en la más próspera y con más beneficios del mercado. Así, tendrán que definir su estrategia empresarial, tener en cuenta a la competencia, los cambios en el mercado y diferentes variables, para poder tomar las mejores decisiones en tiempo real relativas a la gestión de la compañía y no caer en bancarrota. Para ello, introducirán las variables en un sofisticado simulador empresarial desarrollado por la empresa Praxis MMT, que cede de manera gratuita a los centros educativos y que está valorado en más de 3.000 euros cada uno.

“Con estos datos de participación, estamos muy contentos de comprobar como los jóvenes españoles demuestran que no se conforman solo con sus estudios. Muchos quieren dar un paso más, desarrollando sus capacidades y adquiriendo unos conocimientos prácticos. En definitiva: buscan mejores oportunidades para tener más libertad en el futuro, su futuro”,señala Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España.

Los mejores 75 equipos llegarán a la final nacional que se celebrará el próximo mes de abril, en la que competirán por el título de mejores empresarios virtuales de España. Los equipos ganadores se repartirán más de 7.500 euros en premios, así como diplomas acreditativos para poner en valor el esfuerzo realizado en el aprendizaje mediante la práctica que es valorado por las empresas a instituciones.

Tabla: Número de alumnos y centroseducativos inscritos por comunidades autónomas

COMUNIDAD AUTÓNOMA PARTICIPANTES CENTROS Andalucía 125 8 Aragón 4 1 Asturias 3 1 Castilla y León 33 3 Castilla-La Mancha 60 5 Cataluña 19 5 Comunidad de Madrid 113 12 Comunitat Valenciana 113 8 Extremadura 16 1 Galicia 88 5 Islas Baleares 36 4 Islas Canarias 4 1 Murcia 8 1 Navarra 17 2 País Vasco 19 3 TOTAL 658 60 Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 650 universitarios y estudiantes de Grado Superior demuestran su talento empresarial en la competición Business Talents Los jóvenes viven una experiencia real de la economía gracias a innovadores simuladores virtuales de gestión El turismo en Georgia, un sector en alza El país posee innumerables atractivos y es un destino tranquilo y seguro España es el país de la UE con mayor reducción de basura generada este siglo Los españoles generaron 455 kilos de residuos municipales por persona en 2020 Coreano, el idioma de moda en España Se ha impuesto como tendencia y es el idioma que más interés está despertando en las búsquedas de los usuarios Las casas de madera, ideales para alojarse en vacaciones Este tipo de vivienda es especialmente popular y su encanto no deja indiferente a nadie