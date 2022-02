Bravetys presenta el libro Despierta belleza, creatividad en el arte de amar Emprendedores de Hoy

La lectura es una herramienta valiosa que potencia la reflexión, instruye y da cabida a gran cantidad de conocimientos. Desarrollar las habilidades sociales y forjar un carácter es conveniente para crecer como ser humano.

El libro “Despierta belleza: Creatividad en el arte de amar” de David Jungle, CEO de Bravetys, la empresa de coaching especializada en habilidades sociales, seducción, relaciones, inteligencia emocional y mindfulness, es una obra que se centra en la introspección, invitando a sus lectores a desistir de las palabras que propician desvaríos del ego, para alinearse con un despertar de la belleza.

¿Por qué es importante la creatividad en las relaciones sociales? La piedra angular que sostiene el argumento de este libro es la importancia de enseñar a todo tipo de individuos a ser más creativos en sus relaciones sociales, replicando ese instinto en todos los aspectos de su vida diaria. Para el escritor, toda persona tiene un artista dentro que puede despertar para que este se sincronice consigo mismo y ejerza hábilmente en una actividad esencial en la vida: la comunicación. Pero dicha acción no se ha de concentrar solo en sí mismo, sino que además se exterioriza para saber comunicarse correctamente con los demás.

Para llegar al despertar de la belleza, el autor indica que hay que saber que esta nace del humor, del cariño y de la pasión mediante la comunicación emocional. En ese mismo orden de ideas, dejar de juzgarse es una buena iniciativa para realizar un descubrimiento profundo basado en las diferencias, que Jungle llama “dulces”.

“Despierta belleza” es también una filosofía de vida. De hecho, el autor presenta 100 conversaciones en narrativa y 40 poemas en prosa, cuyo objetivo es motivar la creatividad en las relaciones sociales a través de ejemplos conversacionales que abordan temas como las relaciones familiares, laborales, de pareja, seducción y citas. Dichas situaciones no son actos ficticios, sino que son hechos reales basados en experiencias propias del experto, que a su vez las ha escrito de forma clara con estilo de novela.

Un libro para reflexionar y poner en práctica lo aprendido, todo al mismo tiempo Además de ofrecer soluciones, este trabajo es muy práctico y detalla con precisión métodos para aplicar dichas soluciones en la realidad del día a día, todo esto de forma entretenida y con un enfoque comportamental, ya que la expresión comunicativa requiere de una actitud que integre lo que se dice con lo que hace, logrando así una transmisión del mensaje adecuada. En otras palabras, el sentimiento es imprescindible.

El libro de David Jungle puede ser adquirido desde la web de Bravetys y Amazon. Incluye 15 ejercicios para interiorizar lo aprendido, 12 hábitos para aumentar la creatividad, modelos de comportamiento y un audio de regalo para descargar. Bravetys ofrece cursos de formación presenciales y online, mentorías, sesiones de coaching y venta de libros.



