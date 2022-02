ILERNA Online y la garantía de empezar una FP oficial en febrero Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 17:57 h (CET) El centro referente en la Formación Profesional online en España anima a las personas que se quedaron sin plaza para estudiar una FP en septiembre a que no pierdan un año entero e inicien sus estudios en febrero. Para ello, ILERNA Online ha lanzado la campaña 'Despierta con ILERNA', cuyo objetivo es hacer un llamamiento a las personas que quieren estudiar una FP para que cumplan sus sueños con el líder de la FP a distancia La demanda de la Formación Profesional ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Este tipo de estudios, caracterizados por ser de los que más se adaptan a las necesidades del mercado laboral, se han posicionado como una de las opciones más solicitadas entre los estudiantes. Por su parte, las empresas cada vez más optan por incorporar en sus plantillas a titulados de FP. Todo ello hace que la FP esté en tendencia. Tanto es así que el año pasado se hizo más que evidente cuando en septiembre miles de estudiantes se quedaron a las puertas de matricularse en un ciclo formativo ante la escasez de plazas.

ILERNA Online, centro formativo referente en España en el ámbito del e-learning, anima a aquellas personas que se quedaron sin plaza a que se formen con el líder de la FP online. "La FP se ha convertido en una opción prioritaria para muchos estudiantes. Las elevadas tasas de inserción laboral, la flexibilidad de la modalidad a distancia y la posibilidad de empezar en febrero hacen de ILERNA Online la opción ideal para la obtención de un título oficial", asegura Jordi Giné, CEO de ILERNA Online.

De hecho, este es el hilo conductor de la última campaña de ILERNA Online. Bajo el lema 'Despierta con ILERNA', el centro anima a "despertar y hacer los sueños realidad" y formarse para ejercer profesiones especializadas. Para el desarrollo de esta campaña, ILERNA Online ha contado con la colaboración de la agencia de medios Tractor, que propuso el "despertar" como concepto para captar la atención de aquellas personas que no se atreven a dar el paso. "Despierta es un toque de atención, una manera de transmitir que lo que algo vale, algo cuesta, de una manera amable pero muy clara. Es una llamada a esforzarte por conseguir tus sueños, que solo se hacen realidad estando despierto. Queríamos que el mensaje fuera fresco, simpático y muy directo, como la comunicación de ILERNA", explica Ramon M. Piqué, director creativo de Tractor.

Esta campaña cuenta con un spot televisivo de alcance nacional, cuya producción ha ido a cargo de la productora Abuela. "Trabajar con clientes como ILERNA siempre es un placer. Han confiado en todo momento en nosotros y hemos podido hacer una pieza interesante y divertida a nivel visual. Nos lo hemos pasado muy bien con Tractor definiendo estos vídeos y esperamos que despierten a más de uno", asegura Marc Castellví, realizador de Abuela. Además de la pieza audiovisual, ILERNA Online se hace eco de su última campaña a través de distintos soportes digitales y cuenta con la colaboración de varios influencers para la difusión del proyecto.

*Plazo de matrículas abierto para empezar una FP online en febrero. La matrícula se puede realizar a través de la web o llamando al teléfono gratuito 900 730 222.

