La plataforma Poliamoris celebra dos años de poliamor en español

La plataforma española de citas para personas poliamorosas Poliamoris celebra su segundo cumpleaños con una fiesta virtual y una exposición de ilustraciones sobre poliamor en su club virtual gratuito al más puro estilo metaverso La plataforma española de poliamor de Poliamoris.com cumple su segundo año de vida ofreciendo una plataforma de contactos respetuosa donde personas y parejas poliamorosas de todo el mundo pueden conocerse e iniciar nuevas relaciones en torno al tan creciente fenómeno del poliamor y las relaciones no monógamas éticas, respetuosas y responsables.

Durante la semana del 14 al 20 de Febrero han organizado una serie de eventos y concursos gratuitos en su Club Poliamoris (un espacio virtual al estilo metaverso) para celebrar esta semana del amor con sus más de 50.000 usuarios registrados en todo el mundo, y que ya forman parte de su poliamorosa comunidad.

En su Sala de Exposiciones Virtual es posible darse un paseo, conocer a otras personas interesadas en las relaciones poliamorosas, y disfrutar de las obras de las ilustradoras Lídia Manot y Elenoia, que exponen sus obras centradas en el tema del poliamor.

También han organizado una fiesta virtual, concursos y juegos (atentos a su original juego del escondite virtual donde encontrar a la trieja), donde sortean alguna de las obras de escritoras referentes en castellano sobre poliamor, como Sandra Bravo ("Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre") y Sofía Beyond ("Celos").

El equipo de la startup española Nulua Media es el responsable de la plataforma, con creciente presencia internacional en Estados Unidos en su versión en inglés. Desde su blog de poliamor y sus redes sociales publican artículos sobre las relaciones poliamorosas, y organizan eventos y concursos especialmente interesantes para personas que optan por el poliamor en sus vidas.

"No había una plataforma de citas dedicada de verdad al poliamor y centrada en las personas, no en la genitalidad. Por ello decidimos crear la que nosotros mismos queríamos como usuarios y personas poliamorosas, y aportar en nuestro campo nuestro granito de arena a la normalización que estamos viviendo del poliamor y otros modelos afectivos no monógamos éticos, honestos y responsables, donde existen grandes profesionales experimentados, psicólogos, terapeutas, sexólogos, colectivos etc. que hacen una increíble y maravillosa labor de divulgación, normalización, formación y acompañamiento" comentan.

El acceso a las exposiciones virtuales y juegos es totalmente gratuito desde la web de Poliamoris desde ordenadores, móviles y tablets, o descargando su app de la Play Store.