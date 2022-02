Crear una tienda online y comenzar a vender por internet es sencillo con la ayuda de Artenova Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, una tienda onlinees el medio más efectivo para emprender cualquier tipo de comercio electrónico en la web. El futuro es digital y existen muchas herramientas, como páginas web y las redes sociales, que ayudan a un autónomo o empresa a vender por internet.

Artenova es una gran opción para los negocios digitales que buscan crear un e-commerce o tienda online personalizadas. Ofrecen trabajos profesionales, personalizados a las necesidades y con la ventaja de que los especialistas a cargo de este desarrollo trabajan con las herramientas más populares como WooCommerce y PrestaShop.

E-commerce para vender más por internet Las tiendas de comercio electrónico o e-commerce son utilizadas por la mayoría de los negocios que se dedican específicamente a la venta de productos por internet. El diseño y desarrollo de estas tiendas es la labor de Artenova, una compañía que cuenta con especialistas en la creación de páginas webs rápidas y funcionalmente efectivas. Para elaborar e-commerce de alto rendimiento utilizan los CMS más populares de internet, como Woocommerce, en combinación con WordPress y PrestaShop. Cada uno de ellos es seleccionado de acuerdo a las necesidades del cliente, sus expectativas y el área de negocio en el que opera. Además de esto, ofrecen un servicio de alojamiento web con servidores propios que se encuentran ubicados físicamente en España y cuentan con la protección necesaria para resguardar la información de sus contratistas. A su vez, ayudan a las empresas y autónomos con el registro de su dominio y la gestión de cuentas de correo.

Las ventajas de las tiendas online de Artenova Artenova y sus desarrolladores crean tiendas online que cuentan con todo lo necesario para que las empresas saquen el mayor provecho de la venta de sus productos en internet. Esto empezando por un módulo de gestión de clientes donde se lleva a cabo el control de las compras que estos realizan, su registro dentro de la web y su información de contacto almacenada. Además, estas tiendas brindan distintas herramientas para la gestión de los productos. Explicado de forma sencilla, esta gestión se refiere a la añadidura, modificación y eliminación de los artículos, así como de su agrupación por características y atributos. Artenova y sus profesionales también crean webs e-commerce que incorporan TPV virtuales y métodos de pago seguros, incluyendo PayPal y las transferencias a los bancos más comunes de España. Otras particularidades de las tiendas en línea de esta marca son el módulo de gestión de pedidos y las herramientas de marketing digital para conseguir una mayor fidelización de usuarios.

Artenova ofrece a sus clientes la creación de una tienda personalizada para que comiencen a vender sus productos de forma efectiva por internet.

Artenova está subscrita al catálogo de soluciones de digitalización del programa Kit Digital Next Generation EU, como Agente Digitalizador. Este programa otorga subvenciones de hasta 12.000 € para digitalizar una empresa: páginas Web, tiendas online, marketing digital, gestión de redes sociales, etc.

La financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el plan. Se acompaña en todo el proceso, desde la solicitud de la subvención hasta la realización del proyecto



