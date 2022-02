Dabogados, expertos en divorcios de mutuo acuerdo y contenciosos Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 16:33 h (CET)

Cuando una pareja enfrenta una crisis matrimonial y ya no está dispuesta a conciliar acuerdos, una de las alternativas es someterse a un divorcio.

En este proceso judicial, se disuelve el vínculo matrimonial de los contrayentes y se negocian todos los bienes patrimoniales que se obtuvieron dentro del matrimonio, así como la custodia y la manutención de los menores, en caso de que la pareja tenga hijos.

Para llevar a cabo este procedimiento, se requieren una serie de trámites que deben ser atendidos por un abogado especialista. En este sentido, Dabogados es un bufete que destaca por su amplia experiencia en materia de separaciones y medidas paterno-filiales. La firma ofrece una primera consulta gratuita que les permite conocer las necesidades de sus clientes.

Los pasos en un proceso de divorcio Una vez que ambos cónyuges o uno de ellos ha manifestado su deseo de separarse de forma legal de su pareja, se inicia el proceso de separación establecido en el marco legal vigente. Concretamente, el artículo 85 del código civil español señala que, “el matrimonio se disuelve, sea cual fuera la forma y el tipo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio”.

El procedimiento de separación se somete a una serie de trámites particulares dependiendo del tipo de divorcio. Existe el divorcio de mutuo acuerdo, en el cual la pareja decide romper el vínculo de manera consensuada. Por otro lado, está el divorcio contencioso, que se presenta cuando uno de los miembros no está dispuesto a firmar el acta de separación. Para ello, interpone una demanda en la cual expone sus argumentos ante el juez, quien posteriormente tomará una decisión sobre el asunto.

En ambos casos, el acompañamiento legal es indispensable para lograr la claridad y éxito del proceso. De ahí la importancia de contar con un abogado de confianza.

Dabogados, especializados en casos de divorcios y otros aspectos del derecho civil Dabogados es un bufete especialista en gestionar todo tipo de separaciones y divorcios. Los profesionales atienden divorcios de mutuo acuerdo, para ello, se encargan de redactar el convenio regulador consensuado, donde se establece la repartición de bienes entre los cónyuges, así como todos los aspectos relacionados con la guardia y custodia de los menores.

Para el divorcio de tipo contencioso, se encargan de redactar y presentar la demanda de su representado ante los tribunales y acompañarlo en todas las etapas del proceso.

La firma también es especialista en atender trámites relacionados con la nulidad matrimonial eclesiástica y demás aspectos del derecho civil. Así mismo, atienden casos relacionados con derecho penal, derecho laboral y derecho mercantil para particulares y empresas.

Los interesados en contactar los servicios de Dabogados, pueden entrar en su página web y comunicarse directamente con su equipo o acudir a su oficina física ubicada en la calle Maldonado n.º 55, piso 1, puerta 115, Madrid.



