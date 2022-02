Por qué la primavera es la mejor época para celebrar comuniones, bodas o despedidas según Monkey Donkey

En marzo comienza una de las estaciones más coloridas y animadas del año: la primavera. Unos meses en los que el buen tiempo, y la alegría que trae consigo, hacen que sea la época ideal para realizar las celebraciones más importantes. En estas fechas no pueden faltar las comuniones, las bodas o las despedidas No se puede negar el encanto especial de esta temporada donde la naturaleza se llena de flores y las calles desprenden positivismo. Como hay más horas de luz las personas están de mejor humor y tienen más energía. Por tanto, no es de extrañar que sea una buena época para realizar celebraciones. De hecho, en otras culturas como la hindú en estos meses se celebra el Festival de los Colores; por su parte, los países escandinavos también tienen festividades que honran la llegada de una época más cálida. Los griegos y los romanos realizaban fiestas con exuberantes desfiles y adornaban las calles con flores para celebrar la primavera. En Rusia existe una superstición que bendice a los matrimonios contraídos en el mes de mayo y les promete tener prosperidad y riqueza.

Parece que esa alegría que desprende la primavera es el motivo por el que muchos novios deciden casarse en esta época.

Pero una boda, no es solo una celebración de un día, hay muchos eventos anteriores. Por ejemplo, la fiesta de compromiso, la preboda o las despedidas de soltero. Y es que los meses de primavera son los más demandados para celebrar despedidas. Una ocasión para disfrutar con amigos o determinados familiares de un día de diversión con el novio o la novia.

Hay un sinfín de opciones para que una despedida sea perfecta, desde planes gourmet: como catas de vino, talleres de coctelería o cenas en restaurantes especiales; a sesiones de spa o de belleza, escapadas de fin de semana, o como opción para los más activos están los deportes y actividades de aventura como el paintball, las tirolinas o los circuitos en altura con arneses. También los más artísticos pueden decantarse por asistir a un musical, grabar su propio videoclip o posar en grupo en una fotosesión.

Si se tuviera que elegir una actividad original que está muy demandada en las despedidas ésta sería una gymkana urbana. Este tipo de juegos son el plan ideal porque mezclan diversión y emoción a partes iguales.

Entre las opciones de gymkanas disponibles, más allá de los tours de bares, hay propuestas que ponen a prueba a la novia y a sus amigas mientras superan un casting para un programa de viajes, o encuentran un cuadro robado, o se convierten en espías por un día.

Seguro que, además de bodas o despedidas, en estos meses de marzo a junio muchas familias organizan una comunión. Pero, ¿por qué se celebran tantas comuniones en primavera? Esto se debe a que esta época coincide con el tiempo de Pascua. Uno de los momentos religiosos más importantes del año, que va después de la Navidad y de la Semana Santa. De esta forma se demuestra la relevancia que tienen las comuniones como evento religioso y social. Una comunión es algo único en la vida. Por eso organizar este tipo de eventos suele ser una difícil misión para muchos padres.

¿Qué cosas no pueden faltar en una comunión? La ceremonia religiosa, el vestido, la lista de invitados y el banquete. Pero además, hay que tener en cuenta que a este tipo de eventos suelen asistir más niños que en otro tipo de celebraciones familiares, por tanto, hay que saber elegir el tipo de entretenimiento que se necesita en una comunión para que disfruten todos los asistentes.

En función de las necesidades de cada familia se puede escoger una opción en la que puedan participar tanto los adultos como los niños o una actividad solo para niños. Hay opciones de gymkanas que pueden jugarse en zonas exteriores o juegos para espacios interiores más reducidos, shows interactivos de ciencia o concursos. Sea cómo sea el lugar de la ceremonia seguro que pueden ofrecer el entretenimiento perfecto.

Después de un tiempo gris, es el momento de celebrar la llegada de la primavera y de estos eventos con más ilusión que nunca.

