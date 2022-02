El escritor Mateo Fernández Pacheco regresa a La Habana en su nueva obra 'Miramar y otros relatos' Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 13:47 h (CET) El autor refleja mediante estas narraciones la historia de las personas que viven en Cuba y destapa la realidad más escondida de los tópicos culturales del país El escritor Mateo Fernández Pacheco regresa al panorama literario con su nueva obra Miramar y otros relatos (editorial Tregolam).

En este compendio de relatos, el autor transporta a los lectores a diferentes lugares como Italia, Alemania, algún rincón de España, un desierto de Marruecos o bosques que parecen sacados de un cuento de hadas, pero abarca especialmente La Habana, ciudad por la que el escritor siente especial predilección. Y lo hace de formas distintas, puesto que expone que Cuba es una mina cuyo oro todavía está por descubrir.

"La Habana nunca se acaba. Es un cofre lleno de tesoros y baratijas del que tan solo podemos ver la superficie. Si quiero definir el sentimiento, tengo que añadirle adjetivos. La Habana húmeda, inabarcable, ferruginosa, áspera, dormida, llena de heridas".

Los treinta y tres relatos que componen la obra tocan temas muy diferentes, pero en la mayoría de ellos el autor trata de mostrar qué visión tienen los españoles de Cuba y de ellos mismos en el país. La ilusión se presenta como el entramado que conecta todos ellos, ya sea una ilusión encontrada o perdida con el paso del tiempo o por las circunstancias de la vida.

Los personajes de la obra, espontáneos y en busca de la libertad, muestran a los lectores la alegría de vivir y de descubrir historias ocultas, fascinantes y, en ocasiones, incomprensibles, que los llevarán a forjar su propio camino. Por medio de todos ellos, el escritor comparte sus vivencias con la realidad que existe en La Habana y su gente, evitando los tópicos culturales cubanos para transmitir tanto lo mejor como lo peor de este país.

"Los tópicos son esparadrapos que tapan la realidad, la buena y la mala. Son vendajes que se le pusieron a la vida en un momento. La verdad es que son monumentos de pereza y de mentira. Es la falta de voluntad y de alegría la que crea tanta tontería y tanta impostura. Si no queda claro, puedo seguir insistiendo".

Mateo Fernández Pacheco atrapa a los lectores con el ritmo veloz que emerge de la abundancia de diálogos, unos personajes verosímiles y unas historias repletas de acción que embaucan por su sensibilidad y su dinamismo.

El autor se pone en la piel de unos personajes que se muestran sinceros, empáticos, y solidarios con el prójimo, en un cúmulo de emociones que reflejan el lado más humano en momentos de tristeza y alegría.

"Las personas somos peores que los personajes, aunque es cierto que hay ángeles que ayudan a los demás. El escritor toma de unos y de otros, y al resultado le da un barniz de verdad o de emoción. Esto no se debe decir, pero hay personajes que han surgido de una relación de un segundo, al paso, de un instante, de la visión de un ciclista por la carretera en una tormenta".

Ciertamente, una propuesta innovadora y necesaria que hará las delicias de los lectores que, como el autor, se encuentren constantemente en busca de inspiración y la busquen en la propia vida.

Miramar y otros relatos ya está disponible en las librerías para todas aquellas personas que busquen viajar a través de las palabras.

