La creciente contaminación en los mares y océanos y la importancia de prevenir el estado y la calidad del agua, por Star Holding Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 10:11 h (CET)

La contaminación de los mares y océanos es una de las amenazas más peligrosas en la actualidad. Al respecto, el mar es el responsable de varios elementos importantes para la vida en el planeta como el clima, limpiar el aire, ayudar a alimentar al mundo y proveer sustento a prácticamente todo tipo de organismo viviente. Por esto, su contaminación representa un peligro claro para la salud y el bienestar de los humanos y los seres vivos.

Existen muchas propuestas para combatir el mal estado del agua. En ese sentido, una de las que más resultados han tenido en los últimos años es el uso de sistemas de tratamiento de agua por acción de ósmosis inversa como los que ofrece la tienda Star Holding y su línea Star Water.

Contaminación de los océanos y sus consecuencias para el ser humano Los océanos representan el 70% de la superficie de todo el planeta y juegan un papel fundamental para la salud de quienes lo habitan. Más del 80% del agua proviene de fuentes terrestres y llega a los océanos a través de los ríos, la deposición de la atmósfera y el vertido directo. Por ello, la contaminación del océano es una mezcla compleja de metales tóxicos, plásticos, microplásticos productos químicos fabricados, petróleo, desechos urbanos e industriales, pesticidas, fertilizantes, escorrentía agrícola y aguas residuales.

Las partículas tóxicas como el mercurio y residuos como pesticidas o la basura que contienen los mares incluyen carcinógenos, neurotoxinas y disruptores endocrinos, sustancias químicas que interfieren con las hormonas y, en caso de beber esta agua contaminada, se puede padecer cáncer, defectos de nacimiento, reducción de la fertilidad, daño al cerebro, al sistema nervioso y a otros órganos.

Productos para ayudar al planeta y la salud de los consumidores Star Holding ofrece una variedad de productos especializados en el tratamiento del agua que se basan en la ósmosis inversa, un proceso detallado de purificación que separa moléculas y partículas no deseadas, transformando el agua contaminada en un producto totalmente consumible, sin efectos negativos para la salud.

Además de esto, los productos de Star Holding son totalmente ecológicos y contribuyen en la reducción del impacto medioambiental en los océanos con su fabricación basada en materiales no contaminantes. En el catálogo de la línea Star Water, se pueden encontrar equipos de ósmosis inversa, aparatos de agua hidrogenada, sistemas de descalcificación del agua, sistemas de agua ozonizada y máquinas dispensadoras de agua filtrada con temperatura al gusto del consumidor.

Los artículos están diseñados para dar mayor nivel de salud, así como disfrutar de todos los beneficios de beber agua tratada, con la ayuda de un equipo humano experto y dispuesto a asesorar a los clientes



