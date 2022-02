mundoestudiante abre nuevo centro en Alcalá de Henares Este famoso centro une su destino a una de las ciudades más históricas del país Redacción

sábado, 12 de febrero de 2022, 11:52 h (CET) mundoestudiante, una de las academias más populares del país, célebre por usar el famoso Método Barbeito con sus alumnos para el cumplimiento de sus objetivos, abre nuevo centro, en este caso, en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares.

En la web mundoestudiante.com puedes ver que esta es una academia que se ha caracterizado por el buen uso de las herramientas educativas a su alcance para conseguir resultados óptimos con sus alumnos.

El nuevo centro de mundoestudiante en Alcalá de Henares

Ahora, este famoso centro une su destino a una de las ciudades más históricas del país, Alcalá de Henares, especialmente reconocida por su antigua universidad, fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros, siendo originaria de lo que hoy conocemos como la excelencia académica.

A pesar de haber sido trasladada a Madrid durante el reinado de Isabel II, quien se considera la precursora última de la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá de Henares volvió a abrir sus puertas a todos los estudiantes en 1977, con la llegada de la democracia a nuestro país. Hoy en día, la Universidad de Alcalá es conocida por haber seguido la senda de la universidad cisneriana que más de 500 años antes abriera sus puertas en la célebre ciudad madrileña.

Dado que esta localidad cuenta con un ambiente universitario magnífico y una historia única que se observa y se respira en cada uno de sus edificios, fundiendo tradición y modernidad, mundoestudiente considera que es un lugar fantástico para ampliar sus centros y llevar hasta allí su metodología de estudio única y provechosa para seguir creciendo junto con sus alumnos.

El Método Barbeito y mundoestudiante

Dadas las condiciones de única singularidad de Alcalá de Henares, la dirección ha considerado llevar el Método Barbeito a la ciudad para ser partícipe de forma positiva y activa del panorama académico alcalaíno. Pero, ¿qué es el Método Barbeito y por qué cada día son más los alumnos que confían en él para mejorar sus notas y calificaciones? Veamos.

La metodología

Tras más de 40 años a la vanguardia del sector de las academias, mundoestudiante ha logrado dar con la clave para ofrecer un servicio de calidad que refuerce las habilidades personales de cada uno de sus alumnos.

Para ello, la principal herramienta que utiliza es la motivación de cada estudiante para que obtenga un desempeño óptimo y un progreso pleno al respecto de sus necesidades. Es decir, los expertos y profesionales de mundoestudiante se enfocan en cada alumno para que potencie sus habilidades de forma eficaz, solucionando cada problema de manera creativa y eficiente.

Después de 4 décadas en el mercado de las academias, los buenos profesionales saben que la mejor opción es ofrecer una educación personalizada centrada en las capacidades de cada alumno, y eso es una certeza, pues con más de 20.000 estudiantes que han logrado sus objetivos, mundoestudiante tiene claro qué posibilidades posee cada persona.

Hasta la fecha, el Método Barbeito ha logrado un éxito garantizado con un porcentaje del 93%. Es decir, el casi total de los alumnos que pasan por las aulas de mundoestudiante logra sus objetivos y mejora su rendimiento académico.

Para quién es útil esta metodología

Este método es útil para estudiantes de cualquier edad, desde Primaria hasta la universidad, y también para el aprendizaje de idiomas. Y es que, dado que se busca que la persona se proyecte para lograr su objetivo, también se crean rutinas para el estudio de forma ideal.

Los beneficios

Los beneficios son muchos y muy interesantes. Por ejemplo, se desarrollan habilidades de estructuración y organización del tiempo, hábitos de estudio, ordenación de materiales, etc. Todo esto, además, no solo es útil a nivel académico. También servirá como lección de aprendizaje para cualquier ámbito de la vida, tanto personal como profesional.

Toda persona puede encontrar la información completa y necesaria en mundoestudiante, cuyas academias ofrecen formación online y también presencial en un gran número de centros bien equipados en ciudades de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía a las que ahora se une la insigne ciudad de Alcalá de Henares. Y, además, con una oferta enorme de asignaturas y materias diversas.

