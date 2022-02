Las empresas con 50 personas contratadas o más tienen un mes para aprobar sus planes de igualdad, por igualdadonline.com

A pesar de los esfuerzos en el pasado por intentar lograr una igualdad de género en el ámbito laboral, esta aún no se ha logrado del todo. No obstante, el reglamento sobre los Planes de Igualdad para pequeñas empresas entra en vigor.

El próximo 7 de marzo finaliza el plazo de adaptación de tres años que el primer Gobierno de Pedro Sánchez dio a las compañías con 50 personas contratadas o más, para tener listo y presentado su Plan de Igualdad de Género. Esto afectará a 12.000 empresas activas, según datos del INE.

La publicación del Real Decreto 901/2020 tiene la finalidad de integrar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres como un beneficio básico de la empresa a partir del desarrollo reglamentario de los Planes de Igualdad, producto de un diagnóstico, registro, depósito y acceso conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo.

Otro propósito del decreto es incentivar la promoción de condiciones de trabajo que impidan el acoso sexual y la importunación por razones de sexo y, además de ello, crear los medios adecuados para arbitrar el cumplimiento correcto de estas normativas. De modo que, en caso de sucederse, los trabajadores y las trabajadoras tengan a dónde acudir para denunciar este tipo de acciones que van en contra de su integridad física y moral.

En este sentido, Sinthya Martin, fundadora de igualdadonline.com, ofrece sus servicios para diseñar e implantar estos planes de igualdad de género.

igualdadonline.com crea e implanta planes de igualdad de género Sinthya Martin es una psicóloga laboral con más de 30 años de experiencia en la gestión de Recursos Humanos, ofrece sus servicios para creación de planes de igualdad de género y/o adaptación de los planes creados previamente y que ahora deben actualizarse. Se hace cargo de todo el proceso desde su inicio hasta su presentación, solicitando de la empresa solo la información pertinente y coordinando las reuniones necesarias a lo largo de la elaboración del Plan.

Otra fecha importante: 14 de enero de 2022 Todos los planes de igualdad vigentes en el momento de la entrada en vigor del RD 901/2020 han debido adaptarse antes del 14 de enero de 2022 fecha en que finalizó el plazo de un año que el Gobierno dio a los convenios que ya estaban en vigor para adaptarse a las nuevas exigencias del reglamento, tales como la mencionada auditoría salarial y la inscripción pública de los planes en el Registro de Convenios Colectivos (REGCON).

Este registro público de los planes de igualdad fue otra de las novedades incluidas por el Gobierno, con el objetivo de perseguir a las empresas incumplidoras, ya que hasta el momento no había ninguna base de datos pública donde consultar si las empresas tenían o no planes de este tipo. Según la autoridad de Trabajo, no registrar el plan de igualdad se puede considerar “una infracción grave tipificada en el artículo 7.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, sancionable con multas de hasta 7.500 euros”.

El 2021, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo “más de 2.200 actuaciones” sobre planes de igualdad, un 47 % más que el año anterior, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. Las sanciones se cuadruplicaron con respecto al 2020 por este motivo.

El servicio de igualdadonline.com para el diseño del plan incluye un diagnóstico para determinar las áreas de la empresa que requieren actuación y, a partir del registro retributivo (artículos 5 y 6 del RD 902/2020) realizar una auditoría retributiva cumpliendo así la obligación de transparencia sobre el valor y cuantía de las retribuciones salariales. A partir de estos resultados, se definen las medidas a aplicar para cubrir las áreas de oportunidad identificadas. La experta también se encarga de la redacción del plan y acompañar a la empresa en su registro ante el REGCON.

Sinthya Martin es la autónoma que las consultoras contratarían para vender la elaboración de planes, por lo que, al contratarla directamente, la pequeña empresa se evita el sobrecoste que significaría contratar a la empresa gestora.

Con igualdadonline.com se obtienen respuestas efectivas y ágiles en cumplimiento de la obligación legal de acciones hacia la igualdad laboral, se puede contactar por teléfono, WhatsApp o bien vía e-mail: en sinthya@igualdadonline.com.