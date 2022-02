En qué consiste la blefaroplastia no quirúrgica para el tratamiento de párpados superiores o inferiores Emprendedores de Hoy

El exceso de piel en los párpados es una condición que se presenta en las personas a medida que van envejeciendo o ante diversas enfermedades. Esto representa un problema estético y, en algunos casos, puede afectar la visión de quien lo padece.

Por eso, es común que estas personas se realicen una blefaroplastia, cirugía de remodelación del tejido periocular que corrige el exceso de piel. En Alluring Clinic, el Dr. Casado es especialista en la blefaroplastia sin cirugía a través de tecnología de generación de plasma atmosférico (Dermaplax®), tratamiento que permite obtener resultados naturales y permanentes sin tener que someterse a ningún procedimiento quirúrgico invasivo.

La blefaroplastia no quirúrgica de Alluring Clinic El exceso de piel en párpados afecta la salud emocional y física de las personas que lo padecen debido a que no solo representa un problema estético, sino que puede afectar la visión si hay una gran flacidez de la piel. Este problema se soluciona de forma eficaz con la blefaroplastia, aunque hay pacientes que no optan por esta cirugía por los riesgos que implica.

Para corregir el exceso de piel de los párpados en estos pacientes, en Alluring Clinic se realiza la blefaroplastia con Dermaplax®, un tratamiento que se realiza con un dispositivo generador de plasma atmosférico. Con este procedimiento, se consigue retraer el excedente de piel del párpado sin dejar cicatrices y se logra la estimulación del crecimiento de células nuevas, es decir, que se consigue reafirmar la piel. Antes de llevar a cabo este procedimiento, en Alluring Clinic, realizan una evaluación integral de cada paciente, a quien le dan también asesoría sobre el tratamiento más efectivo según su caso.

Realizarse una blefaroplastia no quirúrgica en lugar de la cirugía tradicional La blefaroplastia no quirúrgica es un tratamiento eficaz ante el excedente de tejido en párpados superior o inferior. El procedimiento, a diferencia de la blefaroplastia tradicional, es realizado por médicos expertos en consulta médica, es poco invasivo y se utiliza anestesia local o tópica. Por ello, los pacientes que se someten a este procedimiento no requieren postoperatorio y pueden continuar con sus actividades habituales después de haberse tratado, siguiendo unas sencillas pautas.

La blefaroplastia con Dermaplax® tiene doble efecto, ya que, además de eliminar el tejido sobrante de los párpados, estimula la producción de piel revitalizada y logra la reafirmación del tejido periocular. De esta forma, los pacientes consiguen tener un aspecto más joven y natural.

Adicionalmente, no se producen cicatrices ni marcas visibles en la piel, debido a que la eliminación del tejido afectado es superficial. De igual forma, el efecto de este tratamiento es permanente y se evitan los riesgos de las cirugías.

En Alluring Clinic, realizan blefaroplastia no quirúrgica de forma eficaz con Dermaplax®. Este es un tratamiento poco invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes, por lo que es una gran alternativa frente al tratamiento quirúrgico. Se puede encontrar Alluring Clinic en Madrid, en la calle Trafalgar 9.



