Tres chocolates PACARI para tres tipos de amores

Sea cual sea el tipo de amor, hay un chocolate PACARI para celebrarlo en San Valentín (o cualquier otro día del año). Maracuyá para los más apasionados que lo viven con intensidad, Rosa para los clásicos o Sal de Cuzco para los que se complementan a la perfección. Los chocolates PACARI son de amor a primera vista: orgánicos, biodinámicos, comprometidos con el medioambiente y promueven el comercio justo Tipos de amores hay muchos. Casi tantos como personas o chocolates PACARI para celebrarlos por San Valentín o cualquier otro día del año. Cada uno tiene el suyo con su forma diferente de vivirlo y sentirlo. Están los de color de rosa y los que son amor a primera vista, pero también los hay imposibles, platónicos y los no correspondidos. Además, tampoco se deben olvidar los de verano, los secretos, los de un solo día y, por supuesto, los de para toda la vida, esos que siempre están ahí y no fallan nunca. Luego ya vienen los prohibidos, a distancia, ciegos, misteriosos, sin complejos, apasionados y, por supuesto, no pueden faltar los amores de barra, pero, en esta ocasión, de chocolate.

Precisamente, bajo la filosofía del árbol a la barra, PACARI elabora chocolates orgánicos, biodinámicos y con alto porcentaje de cacao, que están comprometidos con el medioambiente y con la salud de sus consumidores y promueven el comercio justo. Además, desde sus inicios, la marca ecuatoriana innova constantemente para ofrecer nuevos ingredientes y sabores, como pueden ser la sal de Cuzco, el maracuyá y, también, la rosa andina para que los enamorados del chocolate puedan celebrar, el próximo 14 de febrero el día de San Valentín. Sea cual sea el tipo de amor, hay un chocolate PACARI para saborearlo como nunca.

Para amores más clásicos y, también, los de color de rosa

La perfecta combinación de tres de los regalos más clásicos y tradicionales por San Valentín: flores, perfumes y, por supuesto, chocolate. Pacari con aroma de rosa andina lo tiene todo, como para enamorarse a primera vista o, más bien, con el primer bocado. Desde el intenso aroma y sabor del cacao fino de Ecuador hasta la delicada, ligera y persistente fragancia de esta singular flor, esta barra es una auténtica y refinada sucesión de sensaciones placenteras. Esta irresistible combinación, reconocida durante varios años en los International Chocolate Awards, es la mejor forma de ver siempre la vida y el amor de color de rosa. PVR: 3,50 euros.

Para amores imposibles, pero complementarios

Sal y el mejor cacao ecuatoriano. No hay amor imposible si se habla de chocolate. No es ningún secreto, como con el amor, que los polos opuestos no solo se atraen, sino que, además, se complementan a la perfección creando una experiencia sensorial única. Juntos son siempre más. Multiplican las sensaciones y convierten cada instante en un momento irrepetible. Sabor, aromas y, también, texturas porque PACARI con sal de Cuzco & nibs también incluye auténticas habas de cacao para hacerlo más irresistible en San Valentín. PVR: 3,50 euros.

Para los amores más apasionados y de primera vista

De maracuyá, no es casualidad que también sea conocida como fruta de la pasión, ya que produce mariposas en el estómago, pero de puro placer. También es un contraste de sensaciones, dulce, amargo y, a la vez, ligeramente ácido. Lo tiene todo para conquistar paladares, desde la sonrisa nerviosa con solo mirarlo de reojo, a la intensidad de sus aromas. A simple vista, no hay amor que se le resista a PACARI. PVR: 3,50 euros.

Y, sobre todo, por amor al arte

Al arte de hacer los mejores chocolates del mundo. De aceituna, higo, arándano rojo, chía y jengibre, cereza, hierbaluisa, menta de los Andes, y hasta ligeramente picantes con chile. Hay tantos para elegir que PACARI también lo pone fácil para que los más indecisos no sigan deshojando la margarita y acierten seguro este San Valentín. Estuches especiales para regalar con diferentes surtidos de sus productos como el pack de 12 mini barritas variadas (PVR: 7,69 euros) para crear una experiencia única en pareja o el de chocolates de fruta tropical (PVR: 11,29 euros) para enamorarse de los sabores más exóticos y exclusivos (cedrón, sal de Cuzco, rosa andina y maracuyá).