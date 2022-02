​Los mayores eventos deportivos de 2022 Acontecimientos deportivos como UEFA Champions League, Juegos Olímpicos de Invierno, Wimbledon o la Super Bowl, entre otros Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de febrero de 2022, 09:01 h (CET) Año tras año transcurren eventos deportivos que paralizan el mundo por su importancia y trascendencia. Gracias a la historia y envergadura detrás de los diferentes eventos deportivos, fanáticos alrededor del mundo se reúnen para disfrutar de la emoción que estos generan.



Ahora, con Betway los espectadores pueden maximizar esa emoción al apostar desde la comodidad de su hogar mientras disfrutan de un evento único e histórico de su deporte favorito. A continuación, repasaremos algunos de los eventos deportivos más importantes de 2022.

UEFA Champions League

El torneo más importante de fútbol de clubes europeos ofrece grandes emociones a los amantes del fútbol cada año. El torneo comenzó a mediados de 2021, pero la fase eliminatoria comienza en febrero de 2022 y se extiende hasta el 28 de mayo de este año cuando se juegue la final. Sin duda, la final de la UEFA Champions League es de los eventos más importantes que se tendrán este año, sin dejar de lado todos los cruces eliminatorios del torneo que siempre son motivo de conversación en el mundo del fútbol.

Wimbledon

El campeonato de Wimbledon es el torneo de tenis más antiguo, se juega desde 1877. Forma parte del Grand Slam de tenis que incluye el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Wimbledon es de los torneos de tenis con más tradición e historia, actualmente comienza durante los inicios de julio y tiene una duración de dos semanas. Sin embargo, su duración puede extenderse por condiciones meteorológicas.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA es un evento que paraliza todo el mundo deportivo, se trata del torneo más importante de selecciones de fútbol. Además, se disputa cada 4 años, lo que le agrega más magia y emoción a cada edición.

El inicio de este torneo está previsto para el 21 de noviembre de 2022 y el cierre está pautado para el 18 de diciembre de este año. Puede significar el torneo deportivo más importante de este año por su historia y el tiempo de espera detrás de este torneo. Todo estará listo para que Betway reciba las apuestas de los más fanáticos y vivan la experiencia completa mientras disfrutan de un evento de esta envergadura.

Super Bowl

El Super Bowl es el partido que define la culminación de la temporada de la NFL y determina el ganador definitivo del año que corresponde. La edición de este año está pautada para el 13 de febrero y el partido se disputará en el SoFi Stadium ubicado en California.

Es un evento que todos los años reúne millones de espectadores alrededor del mundo por su importancia deportiva y la trascendencia mediática que tiene gracias al show de medio tiempo donde se presentan grandes artistas del momento. Este año, el show de medio tiempo estará a cargo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Por supuesto, es un evento deportivo que genera muchas emociones y la pasión siempre se desborda. Gracias a Betway se podrá apostar para aumentar la emoción y vivir la experiencia completa durante el partido.

Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo durante este año, se tiene previsto que su duración abarque desde el 4 de febrero hasta el 20 de febrero. Es otro de los eventos importantes al celebrarse cada cuatro años, entonces la espera y emoción por este evento deportivo siempre está en lo más alto.

En esta ocasión, será Pekín la locación donde se competirán en 109 eventos que se dividen en 7 deportes y 15 disciplinas. Sin duda, es un evento que no puede perderse de vista por lo entretenido que resulta y las emociones que genera en cada edición. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Los mayores eventos deportivos de 2022 Acontecimientos deportivos como UEFA Champions League, Juegos Olímpicos de Invierno, Wimbledon o la Super Bowl, entre otros Tomás Elías González Benítez: “LA Rams juega la final de la Super Bowl en su estadio y ello supone una pequeña ventaja” ​Millones de espectadores de todo el mundo y una gran facturación sitúan a la Super Bowl como el evento deportivo más importante del año Nace la Liga AXA de natación paralímpica Está prevista la celebración de seis campeonatos y se barajan como sedes las ciudades de Sevilla, Valencia, Barcelona, Vigo, Oviedo y Madrid Fundación Atlético de Madrid crea la primera escuela de fútbol adaptado para niños con enfermedades raras y discapacidad Tiene como objetivo fomentar el desarrollo motriz y social de estos niños con necesidades especiales y hacer realidad su sueño de jugar al fútbol Abel Balderstone certifica su triunfo en la Vuelta al Guadalentín en la última etapa Pulverizó todos los tiempos en la contrarreloj y logró enfundarse el maillot amarillo