Tomás Elías González Benítez: "LA Rams juega la final de la Super Bowl en su estadio y ello supone una pequeña ventaja"

viernes, 11 de febrero de 2022

VENEZUELA - El nuevo artículo, redactado por el periodista venezolano Tomás Elías González Benítez, analiza la previa de la Super Bowl 2022, a una semana de disputarla. Decenas de millones de espectadores, conectados en todo el mundo, y una facturación vertiginosa hacen de la Super Bowl el evento deportivo más visto del año.

¿Qué equipos jugarán la Super Bowl 2022? El ganador de la Conferencia Nacional de Fútbol, Los Angeles Rams de Matthew Stafford, se enfrentará al mejor equipo de la Conferencia de Fútbol Americano, los Cincinnati Bengals de Joe Burrow.

¿Dónde se jugará la Super Bowl 2022? Partido único, en el SoFi Stadium en Inglewood en Los Ángeles, California, así como en el hogar de los LA Rams, a pesar de ser un campo neutral. “Jugar en su estadio supone una pequeña ventaja para LA Rams”, opina Tomás Elías González Benítez.

El camino de los Rams a la Super Bowl Jugar la final de la NFL frente a su público ha sido el objetivo de los LA Rams desde que el SoFi Stadium fue catalogado como el hogar del Super Bowl 56.

Sin embargo, entre decir y hacer hubo un viaje emocionante, pero no siempre simple. Después de una temporada regular que terminó en cuarto lugar en la Conferencia Nacional de Fútbol detrás de Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers y Dallas Cowboys, el equipo de Los Ángeles encontró el mejor fútbol de la temporada en juegos de eliminación simple.

LA Rams - Arizona Cardinals 34-11 Tampa Bay Buccaneers-LA Rams 27-30 LA Rams-San Francisco Buccaneers 20-17

“La hazaña sin duda fue la de casa de los Tampa Bay Buccaneers en un partido dominado la mitad del tiempo, llevándolos a 27-3, pero viéndose recuperar hasta 27-27 con cuarenta segundos por jugar”, explica Tomás Elías González Benítez.

Suficiente para permitir que el mariscal de campo Stafford encontrara la acción de ataque ganadora por 30-27 en lo que de hecho fue el último partido de Tom Brady.

El camino de los Cincinnati Bengals a la Super Bowl Las Vegas Raiders, Tennessee Titans y Kansas City Chiefs. Estas son las víctimas de los Cincinnati Bengals en los playoffs de la NFL 2021/22. “Después de vencer a los Raiders en la ronda de comodines, los Bengals sorprendieron a todos al ganar el título de la Conferencia de Fútbol Americano y, por lo tanto, un asiento en el Super Bowl”, relata Tomás Elías González Benítez.

Tras el 19-16 en casa de los cabezas de serie Tennessee Titans, la hazaña encabezada por el mariscal de campo Joe Burrow llegó a casa de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes con una increíble remontada certificada en la prórroga por 27- 24 finales.

¿Quién ganará el Super Bowl 2022, según Tomás Elías González Benítez? En cualquier caso, será una sorpresa ya que tanto Los Angeles Rams como los Cincinnati Bengals no estaban entre los equipos más acreditados al comienzo de la temporada.

“Tras una buena temporada regular, pero cerrada para ambos equipos en el cuarto puesto de su respectiva Conferencia, tanto los LA Rams como los Cincinnati Bengals han aumentado la calidad del juego en el momento más importante de la temporada, los playoffs.

El factor campo será decisivo”, concluye Tomás Elías González Benítez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

