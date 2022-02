Vivedina, el multicomplejo natural Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 15:37 h (CET)

Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo humano necesita para la eliminación de radicales libres, también conocidos como “estrés oxidativo”. Esto provoca que puedan producirse alteraciones en el ADN, oxidación de diferentes órganos y aceleración del envejecimiento del cuerpo, además de la aparición de numerosas enfermedades.

Por este motivo, es necesario contrarrestar estos efectos con la ingesta de suplementos que ayuden a neutralizarlos, pues al lograrlo la salud mejora de forma integral.

La Vivedina de DN Direct Nutrition es un complemento nutricional que cumple una función superantioxidante, ya que su composición de origen natural ayuda a prevenir enfermedades, proporcionando un equilibrio en la salud con el mejoramiento de las funciones del organismo. Rica en polifenoles, grupo de antioxidantes más poderosos.

Un superantioxidante compuesto por extractos naturales La Vivedina está compuesta por más de 50 extractos naturales, vitaminas y oligoelementos de origen marino, que le permiten prevenir enfermedades degenerativas, cardiovasculares, neurológicas, inflamaciones articulares y disfunciones del organismo, además, ayuda a prevenir envejecimiento prematuro. Gracias a sus aminoácidos y vitaminas, aporta energía de forma natural, sin estimular, sino tonificando el sistema nervioso y aportando vitalidad tanto física como mental, ideal en casos de fatiga mental, bajo estado de ánimo, cansancio, etc.

Tiene la facultad de reducir la oxidación y controlar el exceso de radicales libres, contiene fitoactivos naturales que ayudan a eliminar sustancias perjudiciales para el cuerpo, promueve un equilibrio en las defensas y una protección extra gracias al fortalecimiento del sistema inmunológico y, además, tiene un efecto depurador gracias a las verduras crucíferas que contiene.

Sus múltiples activos naturales son influyentes en los efectos que este suplemento puede lograr en el cuerpo: el agua de mar ultrafiltrada, que crea un efecto depurador en el organismo; el alga de agua dulce llamada Chlorella, un fitoactivo capaz de evitar la entrada de sustancias perjudiciales al organismo; lactoferrina proveniente del calostro de búfalo, presente de forma natural en mucosas para evitar infecciones que en unión con las otras vitaminas y minerales hacen de este suplemento un inmunomodulador, logrando una fórmula ideal para el equilibro de las defensas y la protección del cuerpo contra agentes dañinos.

¿Quiénes pueden consumir Vivedina? Este suplemento natural está dirigido a aquellas personas que necesiten un plus de energía, subir el estado de ánimo, personas con mucho estrés, envejecimiento prematuro o para quienes se quieran cuidar desde dentro ingiriendo superantioxidantes, verduras y frutas concentradas, aminoácidos, minerales y plantas. Por ser un suplemento alimenticio, este no debe ser utilizado en sustitución de alguna comida o modelos alimenticios de vida saludable.

La ingesta de este suplemento puede ser de un stick diario antes del desayuno o siguiendo la recomendación emitida por un profesional y puede consumirse directamente. En el caso de niños, es recomendable para los mayores de 6 años de edad y hasta 12 tomar 1/3 a 1/2 del stick diario.

La Vivedina es una marca registrada de la empresa DN Direct Nutrition, quien se ha destacado por la calidad de los principios activos que utiliza para sus productos, creando la sinergia adecuada gracias a sus conocimientos en medicina integrativa, por lo que generan fórmulas con una alta efectividad y de respuesta rápida en el organismo.

No contiene gluten, frutos secos, soja ni tiene ningún ingrediente modificado genéticamente (OMG-Free).



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.