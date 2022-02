El Proyecto Kampus ASMABI busca brindar herramientas que permitan entender las características del asma Emprendedores de Hoy

La Organización Mundial de la Salud, a inicios del año 2020, declaró a la enfermedad causada por el COVID-19 como una pandemia mundial.

Esta afecta principalmente a las vías respiratorias y ha causado, hasta la fecha, la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo y ha afectado, en su mayoría, a pacientes con patologías respiratorias como el asma.

Si bien la asociación sin ánimo de lucro ASMABI, mediante su Proyecto Kampus ASMABI, viene acompañando, orientando y sensibilizando a pacientes y a sus familiares desde 2019, hoy en día esta labor adquiere una relevancia importante cuando existe una amenaza latente y directa a la salud de sus beneficiarios.

Conocer qué se padece ASMABIha desarrollado, junto a profesionales especializados y con el apoyo de compañías como AstraZeneca, Chiesi, Sanofi y Pfizer, el Proyecto Kampus ASMABI, el cual busca brindar a los pacientes y a sus cuidadores herramientas que les permitan entender las características del asma y de otras patologías respiratorias crónicas, con el fin de mejorar su calidad de vida. El proyecto cuenta con un apartado especial en la página web de la asociación y contiene una serie de vídeos orientativos, entre los que destacan ejercicios respiratorios para mejorar la función pulmonar en los pacientes, guías con los diferentes tratamientos que pueden seguirse para controlar las crisis, orientación psicológica en el manejo de la ansiedad cuando existen padecimientos respiratorios crónicos, etc.

Todos los tutoriales están desarrollados por expertos y se encuentra a disposición de los beneficiarios de la asociación y del público en general de forma continua.

El desconocimiento del asma grave ASMABI lucha por dar visibilidad al asma grave, que afecta de forma extrema las condiciones de vida de los pacientes. Les limita a nivel físico, emocional y social y estas personas necesitan tomar mucha medicación, como corticoides orales, nebulizaciones domiciliarias, inhaladores de mantenimiento y de rescate, tratamientos biológicos, etc.

Los problemas que presenta esta enfermedad son osteoporosis, insomnio, ansiedad, depresión, aislamiento, problemas de vista, pérdida de piezas dentales y micosis en la boca o garganta, entre otros. El asma grave tiene un alto riesgo de quitar la vida a quienes lo sufren, por eso dichos pacientes viven con miedo, ya que pueden tener una crisis en cualquier lugar y momento, que puede llevar a una parada respiratoria.

Cada año, estas personas deben realizarse infinidad de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios. En definitiva, el asma grave es una enfermedad pulmonar crónica muy impeditiva y es necesaria una coordinación asistencial real entre diferentes profesionales (neumólogo, psicólogo, otorrino, alergólogo, fisioterapeuta respiratorio y endocrino).

La importancia del asociacionismo Asociaciones como ASMABI apoyan en todos los sentidos a los pacientes y les aclaran muchas dudas. Las asociaciones se encargan de formar, informar y educar al paciente y a su entorno en la gestión del asma, su tratamiento y control. Asociarse significa, en cierto modo, encontrar a una familia, gente con la misma patología se une y se comprende, ayuda, apoya, acompaña e informa en todas las fases de la enfermedad.

Desde ASMABI, desean hacer un llamamiento para que todas las personas afectadas por asma de Bizkaia se unan a su asociación a través del formulario disponible en su página web.

Consejos y tutoriales para mejorar la calidad de vida La coyuntura sanitaria actual ha requerido unir e intensificar esfuerzos de profesionales, en especial aquellos que tratan pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Si bien el esfuerzo con más visibilidad es aquel que realizan los profesionales de la salud clínica, el entramado de la vida de cualquier ser humano, en especial en circunstancias de incertidumbre como la actual, requiere atender con la misma intensidad otros aspectos como la salud mental y emocional, la actividad física, el ocio, etc.

En pacientes con asma u otros padecimientos respiratorios crónicos, actividades cotidianas como hacer deporte requieren de condiciones especiales para llevarse a cabo y practicarlas presenta un esfuerzo mental y emocional extra. De ahí que en el material orientativo presentado por el Proyecto Kampus ASMABI, también se encuentren tutoriales de pilates y consejos de alimentación sana enfocada a pacientes con asma, entre otros.

De esta manera, el proyecto pretende asesorar a los pacientes para que construyan un estilo de vida pleno, a pesar de las condiciones actuales que pueden presentar un riesgo para salud.



