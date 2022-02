Claves para comprar un colchón que ayude a descansar, con NIX Descanso Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Dormir bien es tan importante como beber agua, llevar una buena alimentación y hacer ejercicio. Esto se debe a que el organismo regenera todas sus funciones durante el sueño.

Un sueño reparador tiene beneficios físicos y psíquicos que contribuyen al bienestar y calidad de vida. Sin embargo, son muchas las personas que no duermen bien, y esto puede generar graves consecuencias para la salud: mayor probabilidad de patologías, más riesgo de accidentes y menos productividad.

Para obtener los beneficios del sueño reparador, es necesario contar con un equipo de descanso adaptado a las características del cliente. No es una elección cualquiera. Para ello, es recomendable seguir las claves para comprar un colchón como las que señalan los expertos la tienda online NIX Descanso, con servicios en toda España.

Piezas adaptables a cada necesidad Un equipo de profesionales de gran experiencia diseña y supervisa la fabricación de colchones, almohadas, así como otros productos que complementan el descanso ideal, con materiales de calidad premium, hechos en España.

En cuanto a los factores clave a considerar al adquirir un colchón, los profesionales de NIX aconsejan, primeramente, que el modelo se adecúe a la altura y el índice de masa corporal del usuario; mientras mayor sea el peso, más firmeza debe tener el colchón. En tal caso, se recomienda el colchón NIX Somnia, formado por viscoelástica y el material Atrium Supersoft. La suma de los materiales y su núcleo de adapt foam aportan firmeza sin perder la sensación de confort. En el caso de las parejas, NIX propone una unidad capaz de otorgar la independencia de lechos. El modelo NIX Tanit, impide que los movimientos de la otra persona se trasladen al de su compañía, de manera que cada uno tenga el descanso que necesite.

Otra característica importante cuando se compra un colchón de calidad es su transpirabilidad. Todos los productos de la marca española aseguran un descanso óptimo y duradero y es que la durabilidad también es signo de calidad, un colchón debe tener una vida útil de mínimo 8 años.

Servicio de envíos gratuito a la península Para quienes disfrutan dormir y quieren vivir una experiencia sensorial, el colchón Hipnos viene con una superficie acolchada de cinco centímetros de altura y a la vez garantiza protección anatómica por la firme consistencia de su núcleo.

Tanto el modelo NIX Somnia como el NIX Hipnos han sido fabricados con la tecnología bed in box, con la cual se consigue enrollarlos al vacío en una caja más fácil de transportar, que protege mejor la pieza. Al recibir el colchón, el cliente debe abrirlo y esperar entre 12 y 14 horas para que recupere su estructura original.

NIX Descanso ofrece servicio gratuito de envíos a toda la península, así como planes de financiamiento sin intereses de hasta 24 cuotas. La atención personalizada y los sistemas de pago seguros complementan una experiencia de compra ideal. Se trata de uno de los mejores equipos de descanso, con garantía de 10 años y el aval de los productos bien hechos de España.



