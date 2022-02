Conocer los ciclos del sueño para dormir mejor Emprendedores de Hoy

Para tener un buen día, es necesario haber tenido una buena noche.

Hay quien duerme ocho horas de forma continua, pero luego siente que no ha descansado lo suficiente, con las consiguientes molestias físicas y poca productividad en el día.

Esto pasa porque el ciclo del sueño está siendo interrumpido.

Etapas del ciclo de sueño Cada ciclo consta de las siguientes fases:

Etapa de adormecimiento. En este momento se pasa de la transición entre el sueño y la vigilia. Son los primeros 10 minutos del descanso, cuando somos consientes del entorno y también los músculos comienzan a relajarse.

Sueño ligero. Continuando con la ligereza muscular, esta etapa se desarrolla en los siguientes 45 minutos. Es en la que es más fácil despertar en comparación al resto porque el corazón late de forma más lenta.

Transición. Esta etapa dura solo unos minutos. Si una persona es despertada en el periodo de transición por un factor externo, como un ruido fuerte, probablemente se sienta confundido. En esta parte del ciclo se pueden desarrollar los terrores nocturnos, el sonambulismo y la micción nocturna.

Sueño profundo. Estos 18 minutos son claves para definir la calidad del descanso. Para esta parte del ciclo se ha sumado una hora aproximadamente, y se entra en la fase del sueño reparador.

Sueño REM. En esta última fase, hay una gran actividad cerebral como cuando se está despierto, pero los músculos se bloquean.

Este ciclo dura aproximadamente unos 90 minutos, por lo que es recomendable cumplirlo de 5 a 6 veces al momento de dormir. Así, el sueño total tendría unas 7 horas y media de duración.

Cabe mencionar que, para que el sueño sea eficiente y se cumplan los ciclos del mismo, el hábitat de descanso debe ser favorable, comenzando con las características el colchón. Este debe contar con una firmeza adecuada, que sostenga el cuerpo, pero que no sea muy duro. Igualmente, ha de adaptarse a la forma de la columna.

Disfrutar de un sueño reparador con la última tecnología de TEC MOON TEC MOON es una compañía española especializada en la investigación y desarrollo de tecnologías y materiales aplicados al sueño y basados en la evidencia científica. Cuenta con un catálogo de colchones y almohadas con los últimos avances en descanso y recuperación para que sus durmientes alcancen el sueño más reparador posible. Con una garantía de 10 años, es la marca elegida por numerosas celebridades del mundo del deporte, la música o el cine. No obstante, TEC MOON ha sido reconocida nacional e internacionalmente por la innovación aportada al sector.



