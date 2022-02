Amplia oferta de pantallas Mac en AppleShop Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 18:12 h (CET)

Si hay algo que define a los ordenadores portátiles de la marca tecnológica Apple, esto es su gran calidad. No obstante, como cualquier otro dispositivo electrónico, estos suelen empezar a sufrir fallos con el paso de los años. Un problema muy habitual tiene que ver con su pantalla, que puede dañarse debido a un error mecánico o por un accidente. En dichos casos, es importante acudir a un especialista lo más rápido posible para reemplazar la pieza que se encuentra dañada.

En el mercado online hay cientos de opciones de pantallas Mac. Sin embargo, a la hora de comprar este repuesto, es recomendable elegir un sitio que disponga de variedad de piezas de calidad y que también ofrezca servicio de instalación. En este contexto, AppleShop surge como un gran aliado, gracias a su amplio catálogo de repuestos para iMac y MacBook de diversos modelos y a precios competitivos de mercado. Además, cuentan con un servicio técnico propio, que atiende todo tipo de necesidades de sus clientes.

¿Cómo detectar problemas de la pantalla Mac? Todas las partes de un ordenador son importantes, pero la pantalla lo es todavía más, porque es el eje central del dispositivo. Cuando esta pieza está dañada o está a punto de averiarse, manifiesta un conjunto de señales que el usuario debe tener en cuenta.

Algunos de los problemas más comunes se presentan cuando la pantalla tarda mucho en encenderse, este fallo puede denotar algún tipo de problema de conexión del panel con la placa base. Por otro lado, cuando en la imagen aparecen rayas de colores, significa que la pantalla ha sufrido un duro golpe por caída, mientras que, cuando se perciben manchas negras en la pantalla, podría deberse a un problema de fábrica, que requiere la sustitución del equipo.

El signo más evidente de que la pantalla ya no funciona es cuando no se enciende a pesar de varios intentos. En este punto, es necesario acudir a un técnico para que realice el reemplazo de la pieza y garantice su buen funcionamiento.

Tienda online de especialistas en pantallas Apple AppleShop es especialista en la venta de todo tipo de repuestos de la marca tecnológica Apple. Disponen de un amplio catálogo de pantallas nuevas y usadas para iMac, MacBook Pro y MacBook Air con precios accesibles. En su página web, los usuarios también podrán encontrar una gran variedad de accesorios como teclados, baterías, trackpads o placas base, entre otras piezas.

Los profesionales de la tienda ofrecen servicio de soporte técnico a nivel nacional, atendiendo todo tipo de problemas que los clientes puedan tener con sus dispositivos. Este equipo de expertos realiza desde un mantenimiento rutinario de los dispositivos hasta reparaciones más profundas como soldaduras en la placa base, cambio de pantalla, etc. Asimismo, ofrecen servicio de recogida a domicilio del dispositivo dañado de entre 24 y 48 horas. Posteriormente, una vez reparado y probado, lo entregan de nuevo a su propietario ofreciendo garantía por el servicio prestado.

Para adquirir un repuesto Apple o solicitar el servicio de soporte técnico de AppleShop, los usuarios pueden encontrar toda la información necesaria en su página web o acudir a su tienda física, ubicada en la calle Nou de Octubre 1, Valencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.