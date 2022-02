El proceso artesanal de la ropa interior de ZD Zero Defects Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 17:41 h (CET)

La ropa interior acompaña a las personas a lo largo de todo el día, por lo que la compañía ZD Zero Defects se ha propuesto elaborar prendas de moda íntima que sean tan cómodas como la propia piel del cuerpo humano.

El objetivo es que la ropa interior siga los movimientos de cada persona, sin desplazarse y logrando que quien la vista se sienta con la comodidad suficiente como para olvidar que la lleva puesta.

Para lograr ese propósito, en su propia fábrica se lleva a cabo el proceso artesanal de ZD que se basa en el trabajo a mano, el cuidado y sobre todo el cariño que le ponen en los procesos tradicionales, además de llevar a cabo un riguroso control de calidad.

El proceso artesanal de ZD paso por paso ZD nació en 1920 en España como una pequeña empresa familiar de ropa interior masculina. Sus creadores formularon un sistema basado en las mejores materias primas, un proceso artesanal propio, un control de calidad exhaustivo y tareas de investigación y desarrollo estratégico. Desde 1975, la marca ha ido creciendo y ampliando su gama de productos.

El proceso artesanal de ZD siempre siguió un exhaustivo control de calidad en cada una de las fases.

En una primera fase, todas las materias que entran en fábrica se analizan una a una en su propio laboratorio: las fibras, los hilos de las hilaturas, el tejido salido del telar, el tejido ya acabado del tinte, las materias auxiliares… Cada partida que nos llega es analizada en laboratorio y cada pieza de tejido es repasada en crudo antes de tintar y acabar. Una vez ha pasado por el tinte, vuelve a analizarse y repasarse completamente antes de proceder al corte. De igual modo, las materias auxiliares son verificadas en nuestro laboratorio conforme a los estándares de calidad de ZD.

En una segunda fase, se comprueba exhaustivamente en cada proceso de corte y confección, a fin de verificar que los parámetros establecidos se cumplan.

Por último, cada prenda acabada se analiza y repasa manualmente, una a una, antes de ser encajada y finalizada para enviar a su punto de venta.

Características de la ropa interior de alta calidad de ZD Como resultado del proceso artesanal de ZD se obtienen tejidos que consiguen imitar la elasticidad de la piel humana. De esta manera, las prendas resultan transpirables, evitando molestias hasta en las pieles más sensibles.

Por otra parte, la ropa interior de ZD es sumamente confortable porque no se perciben las costuras sobre la piel. Los tejidos quedan lisos y suaves, lo que permite una sensación de absoluta comodidad.

Más de 100 años después de su creación, el proceso artesanal de ZD continúa abasteciendo a más de 800 puntos de venta con prendas de ropa interior duraderas, que mantienen sus cualidades lavado tras lavado y garantizan el máximo confort.



