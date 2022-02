¿Cuáles son los costes de montar una tienda online?, por comercioplus.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 16:36 h (CET)

La llegada de la pandemia del COVID-19 y el confinamiento llevaron a que la sociedad se digitalizara aún más, promoviendo que tanto la compra como la venta de productos online aumentaran considerablemente. En ese sentido, Iniciativas de Comercio Electrónico es una empresa creada hace más de 18 años que cuenta con un servicio comercioplus.com que tiene el objetivo de ayudar a las empresas a introducirse en el mundo del comercio electrónico abriendo su propia tienda online.

¿Cómo tener una tienda online? Para muchas personas, el tener una tienda online es un sueño casi imposible de cumplir debido a que no tienen el conocimiento suficiente para implementar su negocio en el mundo digital. Gracias a Comercioplus.com, las personas pueden obtener una solución completa que les permita vender en internet, mediante la creación de una tienda online para una pyme. En ocasiones, lo que detiene a la mayoría de personas al momento de emprender un negocio virtual es pensar que es imposible costear este proyecto, sin embargo, de la mano de Comercioplus.com se puede costear una tienda en líneapor tan solo 30 euros al mes. Esta tienda será completa, autogestionable y contará un asesoramiento experto para comenzar a vender en internet. La solución de tienda online que ofrece Comercioplus.com permite llevar cualquier negocio a Internet con una potente plataforma que integra las nuevas tecnologías en cualquier actividad comercial, de una manera profesional, ágil y adaptándose a la necesidad de cada cliente.

¿Qué ventajas tiene una tienda online? El tener una tienda online, permite aumentar la visibilidad de un negocio, aumentar las ventas y tener mayor visibilidad hacia sus clientes. Comercioplus.com ofrece diferentes planespara cada uno de sus clientes, que incluyen alojamiento web del dominio, correo personalizado, tienda virtual y soporte ilimitado. Además, si el cliente no se siente insatisfecho con su plan puede darse de baja cuando desee. Una vez que se escoja el plan de preferencia, se podrá tener una tienda online en menos de 24 horas, sin la necesidad de contar con conocimientos técnicos. Una vez que la tienda virtual de comercioplus.com está lista, desde ella se pueden gestionar pedidos y clientes, realizar facturas automáticas, controlar stock, exportar pedidos y facturas, administrar la tiendadesde cualquier lugar del mundo, etc.

El dar un salto hacia la tecnología supone múltiples beneficios para un negocio, por lo que tener una tienda en línea puede ser la mejor decisión que el dueño de una pyme puede tomar.



