Cancelar una deuda de empresa con la ayuda de Compro tu Empresa

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:31 h (CET)

En el momento en el que se agotan los capitales externos e internos de una compañía, se suele apostar por soluciones que impliquen la liquidez de sus bienes presentes y futuros. Por este motivo, el concurso de acreedores se presenta como una solución más atractiva. Además, si no se analiza bien la situación empresarial, los empresarios que eligen las subastas judiciales para liquidar sus deudas pueden acabar sin ningún tipo de beneficio hasta quedar sin patrimonio.

Por esta razón, nace Compro tu Empresa, una empresa que tiene como misión cancelar la deuda de la empresa. Esta representa una solución rápida y segura para las compañías que quieren proteger su patrimonio.

Compro tu Empresa solventa la deuda y protege el patrimonio La Ley Concursal es una solución para aquellas empresas que tienen deudas imposibles de solventar. A pesar de esto, no siempre es la mejor alternativa, ya que en la mayoría de los casos produce el efecto contrario causando la pérdida completa de la empresa.

Compro tu Empresa es uno de los primeros despachos que se especializa en la compra segura y la cancelación de deudas de empresa, valorando la mejor opción que beneficie al cliente y teniendo como prioridad el resguardo del patrimonio.

El equipo de trabajo que conforma Compro tu Empresa estudia y asesora a la empresa con la mejor opción, evitando la participación en los concursos de acreedores. Por su parte, ofrece la cancelación de las deudas empresariales o, si es necesario, generar la venta del activo mediante una due diligence de la situación contable, fiscal y laboral, siendo esta última la mejor opción.

Asesoría integral de la mano de Compro tu Empresa Compro tu Empresa no solo se encarga de asegurar el patrimonio de sus clientes, sino que también ofrece la asesoría necesaria de forma gratuita e inmediata. Mediante esta, se estudian y se presentan las opciones más convenientes para la empresa, dependiendo de su situación actual y real. Este trámite no tarda más de 24 horas, por lo cual la cancelación de la deuda o la compra de la empresa se hará efectiva en 48 horas.

Además, se encarga de orientar a los administradores de las empresas para que gestionen de manera correcta las acciones que garantizarán la seguridad de los activos.

En caso de la liquidez de deudas, se basan en la Ley de Segunda Oportunidad, la cual permite a personas físicas cancelar aquellas deudas que tengan pendientes cuando se reclamen al administrador.

La falta de capital genera un retraso en los pagos que, indudablemente, afectará en el crecimiento de la empresa y puede desencadenar en un conjunto de malas decisiones, como la entrada a un concurso de acreedores. Compro tu Empresa no solo cancela o gestiona la venta de una empresa, sino que asesora al cliente, realizando un estudio previo que le permita conocer las mejores alternativas.



