NTT colabora con ServiceNow para ayudar a las empresas a beneficiarse del 5G privado

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:03 h (CET) Las capacidades combinadas de NTT y ServiceNow permitirán una plataforma de gestión de flujos de trabajo y automatización de servicios de extremo a extremo, e impulsada por la IA para ayudar a los clientes a aprovechar los beneficios de las redes 5G privadas NTT Ltd., proveedor global líder de servicios de tecnología, anuncia hoy un acuerdo con ServiceNow® para simplificar y acelerar la adopción del 5G privado a través de una plataforma de automatización de flujos de trabajo de extremo a extremo habilitada por la IA. Las organizaciones podrán utilizar soluciones de NTT y ServiceNow para optimizar la implementación e integración del 5G privado.

Para extraer valor del 5G privado, los clientes necesitan digitalizar los procesos nuevos y existentes para cerrar la brecha entre sus flujos de trabajo y la red 5G privada. Basándose en la plataforma P5G de NTT y en la pila de servicios end-to-end, NTT y ServiceNow están colaborando para simplificar el proceso de digitalización. Como resultado, los clientes pueden acortar su tiempo de salida al mercado con una economía basada en la nube y una experiencia de gestión de servicios mejorada.

"Digitalizar flujos de trabajo es un requisito previo para cualquier viaje de transformación digital", dijo Shahid Ahmed, EVP de New Ventures e Innovación en NTT Ltd. "Al combinar la simplicidad, el control y la seguridad de la plataforma P5G de NTT con la fuerza de los flujos de trabajo de ServiceNow líderes en la industria, podemos acelerar la creación de valor del 5G privado para nuestros clientes y la industria en general".

"A través de nuestras capacidades de orquestación de flujos de trabajo con tecnología IA, ServiceNow está impulsando la torre de control para la transformación digital al reunir personas, procesos y sistemas para ofrecer potentes resultados empresariales", dijo Lara Caimi, directora de servicios y partners de ServiceNow. "Junto con NTT, ServiceNow traerá nuevos casos de uso potenciados por conectividad 5G privada segura en un modelo de consumo "como servicio" de llave en mano. Esto acelerará las iniciativas clave del negocio en varios mercados verticales de la industria".

"Nuestros clientes globales están buscando alcanzar el siguiente nivel de personalización, personalización y eficiencia operativa necesaria para seguir compitiendo en un entorno digital cada vez más rápido", dijo Eric Clark, director de tecnología digital y estrategia de NTT DATA Services. "La creación de este motor de flujo de trabajo con la potencia de ServiceNow y las capacidades de extremo a extremo de la familia NTT acelerarán el soporte y la activación de procesos de negocio que son críticos para el viaje hacia el 5G privado".

Para obtener más información sobre la solución 5G privada de NTT, visitar: https://hello.global.ntt/p5g.

