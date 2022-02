ITC Dosing Pumps, producción local y trayectoria internacional Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 18:08 h (CET)

Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de su propia tecnología, ITC Dosing Pumps es una empresa dedicada a la elaboración de bombas para el control de fluidos.

Cuenta con sistemas de última tecnología que garantizan los más altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos.

En ese rumbo, uno de sus proyectos con mayor crecimiento a día de hoy son lasbombas dosificadoras de la serie DOSmart AC. Se trata de un producto innovador que ofrece varias utilidades dentro de su aplicación. Además, su tecnología es originaria de Cataluña en su totalidad.

Tecnología hecha 100% en Cataluña La serie de bombas dosificadoras DOSmart AC está diseñada con mecanismos de monitoreo que cuentan con opciones de control avanzadas. Esto permite automatizar las funciones del producto y los procesos de bombeo con una alta precisión, y configurar la dosificación de químicos en estado líquido de forma eficiente.

La tecnología de las bombas DOSmart AC se caracteriza por su alta precisión en el control de fluidos, un extenso rango de regulación de las funciones y una alta capacidad de succión. Además, se puede monitorizar de forma remota mediante una aplicación móvil, que muestra constantemente el estado del proceso y cuenta también con una opción para emitir alertas en caso de alguna anomalía.

Todo esto le ha valido el reconocimiento, no solo de sus usuarios en el mercado, sino también de los premios Fet en Catalunya, organizados por la NEEC. En su edición 2021, reconocieron a ITC, entre alrededor de 30 finalistas, como uno de los dos proyectos con tecnología 100 % fabricada en Cataluña que presenta mayor proyección internacional dentro del ámbito industrial.

Equipo capacitado en constante formación Reconocidos no solo por los premios y galardones a sus productos, sino también por su trayectoria en el mercado, ITC Dosing Pumps es una de las empresas referentes en España en este sector. Esto se refleja en la extensa y diversa gama de productos que ofrecen en esta área para todo tipo de actividades industriales. Además, también lo hace en la preferencia de los clientes por la seguridad y confianza que estos generan, así como el respaldo y asesoría que la empresa ofrece.

ITC cuenta con tecnología de la más alta calidad, así como con un equipo humano eficiente y altamente capacitado. Este ofrece la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para sus clientes, y está en constante capacitación y formación humana, por medio de talleres y actividades que fomentan su motivación y trabajo en equipo. Esto les impulsa a dar lo mejor de sí en sus actividades, lo cual se plasma en la eficiencia y calidad que ofrece cada uno de sus productos.



