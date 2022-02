El Viaje de Dandelion ya está disponible en GWENT Comunicae

martes, 8 de febrero de 2022, 15:31 h (CET) CD PROJEKT RED ha anunciado la 8ª temporada del Viaje de GWENT: The Witcher Card Game, que incluye el Evento de Amor anual con contenidos inspirados en San Valentín La nueva temporada del Viaje de GWENT incluirá más de 100 niveles con más de 80 recompensas, que podrán ser desbloqueadas luchando en los modos Estándar, Temporada y Arena. Mientras dure el Viaje, los jugadores también tendrán la oportunidad de completar misiones semanales para acelerar su progreso. Además, cada semana se publicará un nuevo capítulo de una historia original protagonizada por dos de los personajes del universo de The Witcher más queridos: el bardo Dandelion y el espía Sigismund Dijkstra, que formarán una alianza de lo más complicada.

El Viaje se podrá jugar de forma gratuita a través de su nivel básico, e incluirá avatares, bordes, un título de jugador y puntos de recompensa que los jugadores obtendrán a medida que vayan superando diferentes hitos en su progreso. También se podrá acceder a un nivel de pago Premium, donde se podrán conseguir aún más recompensas, como barriletes, reversos de cartas, monedas, temas musicales, así como la apariencia de líder neutral de Dandelion con sus correspondientes ropas y ornamentos. La temporada 8 del Viaje comenzará hoy y se prolongará durante tres meses.

El estudio también ha anunciado la nueva edición del Evento del Amor, que se celebra de forma anual y comenzará pronto en GWENT. Los jugadores podrán acceder de forma gratuita y alinearse con una de las cuatro facciones, representadas por personajes del universo de The Witcher, para completar varias tareas y así conseguir puntos de recompensa y ornamentos únicos. Una recompensa adicional aguardará a los jugadores que completen las tareas de todas las facciones: la apariencia de líder especial de la Reina Calanthe para la facción de los Reinos del Norte. El Evento del Amor se extenderá desde el 11 hasta el 22 de febrero de 2022.

GWENT: The Witcher Card Game está disponible de manera gratuita para PC a través de GOG.COM y Steam, Macs Apple M1 con sistema operativo macOS, así como en dispositivos Android y iOS. Para más información, visita playgwent.com.

