Tienda de techo Jimba Jimba de Sheepie en Foxcamper, máxima calidad a buen precio

lunes, 7 de febrero de 2022, 10:29 h (CET)

En España, las tiendas de techo han llegado para quedarse. Foxcamper, importador y distribuidor, trae al mercado español tiendas de techo para coche de la reconocida marca australiana Sheepie.

La gran diversidad de modelos que ofrecen se puede observar a través de su showroom ubicado en Girona, a tan solo una hora de Barcelona.

La tienda Jimba Jimba, una buena opción para acampar Una tienda de techo que cuenta con una buena relación calidad-precio es la tienda Jimba Jimba. Este modelo se caracteriza por su techo versátil que se adapta a cualquier coche, brindando una gran comodidad. Es una tienda muy resistente y liviana a la vez, gracias a su estructura de aluminio. Además, la tela de la que está hecha es 100 % impermeable, resistente a los rayos UV y muy duradera con el paso del tiempo. Su doble cubierta de lona permite que el flujo de aire que ingresa a la tienda sea óptimo para un buen aislamiento del frío, del calor y también de la humedad.

Este modelo cuenta con una gran amplitud y espacio, sus ventanas son de tamaño XL, lo cual agrega mayor entrada de luz y permite una mejor ventilación y vista del exterior. Además, todas las aperturas de esta tienda tienen una red protectora contra los mosquitos y también posee varios bolsillos laterales de almacenamiento que resultan muy útiles para mantener el orden durante los viajes. La Jimba Jimba también viene con una sólida escalera telescópica de aluminio que permite acceder a la tienda muy fácilmente, así como plegarla y guardarla debajo del colchón cuando no se utilice.

Accesorios para tiendas de techo Además de la comodidad que ofrecen las carpas de techo, estas también cuentan con diferentes accesorios que aumentarán el confort de sus usuarios. Por ejemplo, el toldo plusproporciona un espacio adicional para disfrutar de cualquier estancia al aire libre al viajar en una tienda de techo de la marca Sheepie.

Otro complemento es la esterilla anticondensación que se coloca debajo del colchón de la tienda de techo para permitir que haya mayor ventilación. Si se busca mayor protección de las condiciones climáticas más extremas el forro térmico interior para tienda de techo permitirá aumentar la temperatura interior unos 6 o 7 respecto a la exterior en invierno y también resulta efectivo contra el calor de los rayos del sol, así como para reducir el ruido y la luz en verano. Así, Foxcamper ofrece todos estos servicios a los mejores precios, apostando por disfrutar del aire libre junto a la familia y con todas las comodidades.

