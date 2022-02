Homenaje a Rossi con la serie documental 'Historias de Valentino'

DAZN ofrece desde este sábado 'Historias de Valentino', una nueva serie documental de nueve episodios que repasa algunos de los momentos más destacados de la trayectoria deportiva del expiloto italiano de MotoGP Valentino Rossi, ganador de nueve títulos mundiales y que dijo adiós al Mundial de motociclismo el pasado 14 de noviembre tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El documental desvela, a través de nueve momentos que definieron su carrera, anécdotas desconocidas hasta ahora, de la mano de su círculo más cercano, como su ayudante Uccio, el diseñador de cascos Aldo Drudi o su exjefe de equipo, Jeremy Burgess. También participan otros pilotos como Jorge Lorenzo, Casey Stoner o Jorge Martínez Aspar.



Los capítulos que componen la serie son 'Catalunya 2009-La rivalidad', 'Laguna Seca 2008-El adelantamiento', 'Brno 1996-La victoria', 'Catalunya 1998-La celebración', 'Phillip Island 2001-El título', 'Welkom 2014-El cambio', 'Mugello 2010-La lesión', 'Valencia 2006-La derrota' y 'Mugello 2008-El casco'.

RIVALIDAD CON JORGE LORENZO

Entre las grandes rivalidades que destaca la serie está la que mantuvo con el español Jorge Lorenzo. 'Vale' confiesa que no encajó muy bien que Yamaha le pusiera como compañero de equipo al mallorquín. "Estaba bastante enfadado con Yamaha, porque pensó que necesitaba tener un piloto recién llegado que constituyese un rival muy fuerte. Y dije 'Pero, ¿por qué?'. Yo aposté por Yamaha en 2004 cuando la Yamaha estaba yendo muy lenta, y ganamos muchos campeonatos juntos. No me merezco que me pongan a Jorge Lorenzo como compañero de equipo. Necesito un poco menos", indica.

Poco a poco, fue naciendo una gran competencia entre ambos, hasta el punto de llegar a evitarse, tal y como reconoce Lorenzo. "Solo nos hablábamos cuando no quedaba otra. Cuando estábamos en un evento, a un metro de distancia, nos saludábamos en plan 'Hola, ¿qué tal?', pero hacíamos todo lo posible por evitarnos", confiesa el balear en el documental.

Además, se recoge lo sucedido en el famoso Gran Premio de Barcelona en Montmeló. "Probablemente, aquella sea una de las mejores carreras de la historia, porque la competitividad mutua entre nosotros como compañeros de equipo era la tormenta perfecta", recuerda Lorenzo. "Jorge cometió un error, porque desde la moto me di cuenta de que se había relajado un poco, como si hubiera pensado 'ya es mío'", apunta Rossi, que se hizo con el Mundial al final de la temporada.

STONER Y EL 'SACACORCHOS'

Otro de los grandes momentos que se recogen es la lucha con Casey Stoner en el Gran Premio de Laguna Seca en 2008. "Desde el principio íbamos muy igualados. Y llegamos a Laguna Seca y enseguida vimos claro que aquel era el momento definitivo. Si era capaz de batirle allí, minaría su poder", rememora 'Il Dottore'.

En el 'sacacorchos', mítica zona del trazado norteamericano, estuvo la clave de la carrera. "En la última curva, Rossi llevaba varias vueltas haciendo lo mismo: frenaba súper temprano a la entrada de la curva para tratar de pillarme desprevenido, porque sabía que iba a tratar de dejar correr la moto a la salida de la curva y pasarle. Por desgracia, en ese momento no me anticipé a que pudiera frenar tan pronto. Al salirme a la zona de grava, fui capaz de mantener la moto recta hasta cierto punto, pero luego caí en la zona de grava más profunda. Perdí el tren delantero, y desgraciadamente, aquello marcó el final de la carrera para mí. Fue culpa mía. Continúo pensando que habría ganado la carrera de no haber sido por el error que cometí en la zona de grava", explica Stoner.

"Creo que aquel día se equivocó al hacer lo que hizo. Antes de aquello, éramos contrincantes; a partir de ahí, no es que nos convirtiéramos en enemigos, pero sí en rivales acérrimos. A partir de aquel día, no me iba a importar que, incluso si se jugase el campeonato, no iba a tener un amigo en mí. Si estuviese luchando por victorias y necesitase sacar puntos, tampoco le iba a echar una mano", añade Stoner.

Para 'Vale', esa victoria fue fundamental de cara a lograr el título, por lo que guarda un gran recuerdo de esa lucha con Stoner. "Una de las mejores peleas contra uno de mis mejores rivales. Fue muy importante para el campeonato", afirma.