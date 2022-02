Reformar la vivienda, una de las mejores inversiones en 2022 con Lautoka Urbana Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las consecuencias que ha tenido el COVID-19 ha sido que la gente debe pasar mucho más tiempo en casa. Ya sea para teletrabajar o para estar confinado, los espacios de una vivienda deben estar adaptados a las necesidades de cada persona.

Realizar una reforma de la vivienda es una inversión que va más allá de lo monetario, se invierte en tranquilidad y espacios que reflejan la paz de cada individuo. En ese sentido, Lautoka Urbana es un grupo de creativos que desempeñan las reformas de los hogares en toda Barcelona para construir espacios soñados.

Motivos para realizar una reforma Adentrarse en una reforma se puede ver como un trabajo laborioso y de mucho tiempo, pero reconstruir un espacio es una de las mejores decisiones que puede tomar una persona. Disponer de suelos nuevos o un baño reconstruido con características específicas, permite mejorar la calidad de vida de quienes habitan en el espacio.

Por esta razón, se define que una reforma puede beneficiar en el proceso de aumentar la iluminación natural que se quiere percibir en el hogar, ya que el no contar con espacios bien iluminados da la sensación de poco confort. Para ello, se pueden instalar tragaluces o cristales traslúcidos que preservan la intimidad de la estancia y amplían la cantidad de luminosidad. De igual forma, cambiar las puertas del hogar, también le da una transformación significativa al espacio y otorga diseños únicos.

Así, realizar una reforma en este 2022 es sumamente recomendable, ya que esto permite elevar su valor en el mercado; si bien, no todas las reformas están pensadas para la venta del inmueble, es un beneficio que se obtiene al reconstruir el espacio y de esta forma se asegura un patrimonio con mucho más valor inmobiliario.

Cuestiones a considerar a la hora de hacer una reforma El equipo renovación debe ofrecer principalmente las opciones de construcción adecuadas para el cliente, valorando el espacio e igualmente responder todas las dudas que surgen en el momento de la planificación y construcción.

Lautoka Urbana es un equipo creativo en Barcelona que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado de la renovación de espacios a medida. Con profesionales propios, la empresa desempeña el papel de las reformas integrales con expertos en el diseño de interiores, arquitectos y veteranos en la construcción de obras que desempeñan en su totalidad la reforma integral o individual de un espacio. Para conectar con el equipo creativo de Lautoka Urbana, se puede consultar la web y pedir un presupuesto sin compromiso.

