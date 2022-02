Brunch para parejas a domicilio de la mano de Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

Ese momento en el que dos enamorados se levantan a media mañana y desean disfrutar de una deliciosa comida, cuando se deja en manos de los expertos de la empresa Las Flores No Se Comen, puede convertirse en una velada especial.

Esta tienda dispone vía online, desde Sevilla para toda España, el más exquisito brunch a domicilio para parejas. Detalles gourmet y regalos personalizados complementarán una caja llena de sorpresas para degustar entre dos, en una ocasión especial como el aniversario, el próximo día de San Valentín o cualquier fecha especial en la que el amor sea el protagonista.

Elegir el brunch entre una gran variedad de productos Con la compra del brunch, la pareja podrá disfrutar de dos botellas de zumo de naranja premium o dos botellas de benjamín de cava Freixenet, en sus versiones Demi Sec o Ice Rose.

Además, los productos ibéricos como un sobre de jamón cortado con cuchillo, un sobre de lomo 100 % ibérico de bellota, paté y dos cremas de queso complementan los horneados hechos por el equipo de la empresa, en presentaciones de pan mini flauta, pan 8 cereales, tostas de pasas o finas hierbas.

En este banquete especial que se dispone entre el desayuno y el almuerzo, también están incluidas las sorpresas dulces. Muffins de triple chocolate y de yogur con cranberries, donuts, big cookies y pancakes encantarán a los enamorados, quienes además recibirán un tarrito de Nutella o mermelada. Todo estará elegantemente dispuesto con los sets de cubiertos y servilletas.

Una de las mejores opciones es personalizar el regalo Al ingresar en la página web de Las Flores No Se Comen, los usuarios podrán realizar su pedido llenando el formulario con las opciones que quiere elegir en cada propuesta de desayuno, bruch o merienda, así como en packs de regalos empresariales, especificando la fecha en la que desea recibir u obsequiar estos regalos tan originales como deliciosos.

Asimismo, hay una infinidad de maneras de personalizar cada entrega en la sección Extras de la caja, donde se podrán agregar chuches, delicatessen, cerveza artesana, champán, tubos de caramelos, cremas, otros horneados y todo cuanto el cliente desee para crear el regalo que más se adecúe al gusto de esa persona especial o evento.

A través de la web o mediante una llamada telefónica se puede contactar con la empresa, para que los profesionales dispongan todo lo que se necesite para hacer del brunch en pareja un momento inolvidable. Además, cuenta con envíos a todo el país de lunes a sábado y en Sevilla de lunes a domingo, incluso durante los días festivos.

Cumpleaños, aniversarios, graduaciones, nacimiento de un bebé, logros laborales, deseos de mejoría de la salud y toda ocasión en la que se expresen los más nobles sentimientos encontrarán en las propuestas gourmet de Las Flores No Se Comen una oportunidad ideal. De esta forma, se puede sorprender con detalles únicos, unidos por el buen gusto, con la mejor atención al cliente.

