Personalización de ropa off road en el Rally Dakar, de la mano de ADHESIVOSEMBARRADOS

viernes, 4 de febrero de 2022, 13:04 h (CET)

Para los amantes de la adrenalina y el motor que sienten verdadera pasión por las motos, este vehículo supone una forma de libertad y expresión inexplicable. Los motoristas quieren transmitir esa pasión plasmando su estilo tanto en una chaqueta moto trail como en toda la motocicleta, siendo esto un sello distintivo de cada persona.

ADHESIVOSEMBARRADOS es una tienda especializada en la venta y diseño gráfico de accesorios para motos, sobre todo off road: enduro, motocross y trail, pero también on road. Además, disponen de pegatinas para todo tipo de motos. Esta marca ha estado la encargada de la personalización de ropa off road en el Rally Dakar.

Expresarse libremente a través de una moto En esta tienda se encargan de llevar a cabo una equipación completa, lo que significa que piensan tanto en la moto como en su piloto, personalizando detalles para ambos. El diseño es elegido por el cliente y puede ser hecho a su gusto, lo que implica que en verdad sea una elección adaptada a cada persona. En ese orden de ideas, tanto las pegatinas para la moto, su equipación, el pantalón enduro, la camiseta motocross y la chaqueta moto trail se ajustan de acuerdo a cada exigencia. Son los patrocinadores de Eduardo Iglesias, piloto del Rally Dakar y tienen una oferta de lanzamiento en su web que puede ser aprovechada de inmediato.

El usuario escoge el nombre, dorsal y los colores. Sus adhesivos, además de ir centrados en motos off road y on road van a quads, karts, fundas de asientos y ropa para motocross, enduro e incluso para ciclismo. De hecho, se propicia que la funda de asiento vaya a juego con el kit de adhesivos y plásticos, al tiempo que el dorsal sea del color o estilo preferido.

Durabilidad, coherencia y resistencia Desde la tienda online de ADHESIVOSEMBARRADOS se puede contactar a los expertos para definir cómo se desea estructurar el diseño de la moto y la ropa concerniente a esta. Incluso se puede acceder a un kit de pegatinas, solicitar diseños, revisar bocetos, pedir vinilos para motos de carretera de todas las marcas y observar los más de 2000 productos disponibles. Gestionan plazos de entrega razonables y hacen envíos dentro y fuera de España. Su catálogo cuenta con gran variedad, adhesivos de gran agarre, alta resistencia y acabado de brillo. Aceptan diversos métodos de pago y despachan desde Tenorio, en Pontevedra. Pueden ser contactados al teléfono y al correo electrónico, info@adhesivosembarrados.com.

Darle vida a las pasiones y poder tunear un medio tan emblemático como la moto es más que una preferencia, forma parte de la identidad de cada individuo y es sumamente factible. Tener adhesivos y pegatinas baratos que se adecúen al gusto es posible gracias a empresas como esta.

