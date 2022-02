Sofás cama, versatilidad y estilo a la decoración con Home and Relax Emprendedores de Hoy

La combinación ideal entre la belleza en la decoración y la funcionalidad del descanso la ofrece un sofá cama. Estos muebles son perfectos para aprovechar al máximo el espacio, hospedar visitas y crear un ambiente relajante en cualquier habitación de la casa.

Desde Murcia, la tienda online Home and Relax ofrece diversas opciones de estos muebles que se vuelven imprescindibles cuando se quiere disfrutar del máximo confort.

Con más de 30 años de experiencia en ventas, distribución y fabricación de muebles para todos los espacios del hogar, la empresa dispone de una amplia gama de opciones para personalizar cada pieza, incluyendo la selección de la tapicería, todo con el sello “Hecho en España”.

Distintas opciones para crear ambientes acogedores Contar con una cama extra oculta en el salón o la estancia siempre será una gran ventaja en pisos o casas pequeñas, sin embargo, los sofás cama resultan prácticos incluso en salas de estar amplias, donde el máximo confort sea el protagonista de los ratos para ver televisión.

El catálogo de Home and Relax ofrece muebles con prácticos sistema de apertura como el italiano, conformado por un mecanismo de bisagras de acero esmaltado en epoxi, capaz de plegar el colchón dentro de la estructura.

El modelo Beatriz es una de estas opciones, con armazón de pino, asientos de 30 kilos de goma espuma y elegantes patas de madera de haya. Con dos y tres plazas o con tres plazas y un chaise longue, la referencia puede pedirse tapizada con el tejido que el cliente elija entre múltiples telas disponibles en la tienda.

Igualmente, el sofá cama moderno Salom luce perfecto en salas de estar y salones, gracias a su aspecto vanguardista de líneas sencillas.

Los sofás de chaise longue, con sistema de carro extraíble para la transformación a cama de apoyo en el suelo, aportan una apariencia cálida a cualquier ambiente, con la ventaja de que toda la tapicería de sus asientos, respaldos y brazos es desenfundable, para facilitar el lavado. En la tienda virtual, los usuarios encontrarán sofás cama de asientos extraíbles, respaldos reclinables o multiposición, con arcones o aquel estilo que más se adapte a lo que necesitan.

Diseños a medida de cada necesidad Los expertos en decoración de esta empresa fabricante y también comercializadora de las mejores marcas nacionales de muebles se han dedicado a hacer realidad las piezas que sueñan sus clientes. Con base en las referencias de los catálogos, los solicitantes pueden imaginar cualquier versión y confiar en que tendrán los mejores resultados gracias a Home and Relax.

Otra ventaja de esta empresa en la oportunidad de adquirir los sofás cama y todos los muebles disponibles con un sistema de pago por cuotas, de manera que los compradores se animen a ejecutar proyectos integrales de interiorismo, sin tener que depositar grandes sumas de dinero.

Home and Relax también destaca por sus servicios de envío totalmente gratuito, con subida y montaje, de manera que la satisfacción del comprador esté garantizada y se traduzca en espacios donde reine la armonía, la elegancia y la comodidad.

