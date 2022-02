Kit Digital, la iniciativa del Gobierno para digitalizar los negocios Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 12:19 h (CET)

El Gobierno español ha sacado adelante la iniciativa Kit Digital, un programa diseñado para subvencionar tanto a pymes como a trabajadores autónomos en la implementación de soluciones digitales disponibles en el mercado, con el fin de ayudar a estos agentes económicos a consolidar su negocio por medio de la digitalización de sus actividades.

Para los beneficiarios de este programa, la selección de las soluciones digitales a implementar puede ser una decisión complicada, sobre todo por el amplio catálogo de beneficios que se ofertan en el programa. Por ello, a la hora de optar por cualquiera de estas opciones, es importante contar con un criterio adecuado que permita seleccionar la mejor alternativa, como el que ofrece a sus clientes eV4.

¿Qué herramientas digitales deben utilizarse? Implementar soluciones digitales no significa instalar arbitrariamente una gama de productos a la espera de que funcionen por sí solos. De hecho, aplicar herramientas digitales sin conocimiento de lo que la empresa necesita, lejos de ser una solución, puede ser contraproducente en muchas ocasiones. Es por ello que eV4 es un aliado estratégico en el momento de aplicar estas herramientas en una empresa o actividad comercial, cuyos conocimientos y experiencia en este mercado garantizan la mejor asesoría.

Con una extensa gama de utilidades para empresas en todo tipo de sectores, eV4 es una marca de software que ofrece tanto soluciones digitales como ayuda y asesoría en la implementación de las mismas. Una de sus especialidades es atender las inquietudes y descontentos de los clientes insatisfechos con otros productos o servicios que ofrecen soluciones digitales, pero no las consiguen.

Para eV4, no se trata solo de implementar software o productos digitales, sino de comprender las necesidades del cliente, el origen de su insatisfacción y adaptar sus productos a esa necesidad, a fin de aportar una genuina solución a lo que la empresa necesita.

Más de 6.200 usuarios satisfechos Diseñado por Dessman Global SL, empresa que ofrece servicios como agente digitalizador y proveedor de servicios digitales, eV4 es un producto que permite gestionar diversos aspectos complementarios a las actividades productivas de una empresa, como por ejemplo, el manejo de almacenes y stock, el control del transporte, los horarios, el ciclo de ventas y muchos otros aspectos.

Sus servicios están al alcance de cualquier empresa, e incluso, trabajadores autónomos, y cuenta con más de 6.000 usuarios satisfechos alrededor del mundo. Además, gracias a su constante adaptabilidad, cuenta con herramientas especializadas para ciertos sectores particulares, como software para gestión clínica e inmobiliaria, que se encuentran en constante desarrollo y optimización.

Todo esto hace de eV4 un aliado perfecto para las empresas y emprendedores que apuestan por la digitalización. Por este motivo, muchos de los beneficiarios de Kit Digital han conseguido sacar el máximo partido de estas ayudas a la hora de expandirse en el mundo online con la ayuda de eV4.

