Conceptos básicos de Bitcoin: cosas esenciales que debe saber sobre esta moneda virtual Es una moneda electrónica o digital que utiliza códigos o criptografía para mejorar la seguridad

viernes, 4 de febrero de 2022, 10:46 h (CET) Muchas personas han oído hablar de Bitcoin recientemente, después de su meteórico aumento en valor y popularidad. Quizás también sea nuevo en Bitcoin y, por lo tanto, no sepa mucho al respecto. Bien, este activo digital está copando titulares en los últimos años. Si está comenzando a dar los primeros pasos con Bitcoin, estos son los conceptos básicos para conocerlo.



Definición de Bitcoin

La mayoría de los expertos definen a Bitcoin como la primera criptomoneda, ampliamente aceptada y adoptada. Esencialmente, Bitcoin es una moneda electrónica o digital que utiliza códigos o criptografía para mejorar la seguridad. Pero Bitcoin no es la única criptomoneda. Hoy en día, existen más de mil criptomonedas en el mundo. Sin embargo, Bitcoin siempre ha sido la moneda digital más popular.

Las personas pueden usar esta moneda virtual para comprar bienes o pagar servicios como dinero convencional. No obstante, Bitcoin asegura las transacciones utilizando un libro de contabilidad digital con criptografía sólida. La gente también hace trading con Bitcoin en plataformas como BitlQ . Estos sitios en línea permiten a las personas comprar Bitcoin con dinero fiduciario y venderlo para obtener ganancias.

Pero Bitcoin tiene un precio volátil. Por lo tanto, sea cuidadoso cuando haga trading o invierta en él. Esencialmente, tómese tiempo para investigar el mercado de criptomonedas y comprender qué impulsa el precio de Bitcoin hacia arriba o hacia abajo.

Origen de Bitcoin

Tal vez usted se esté preguntando cómo se origina Bitcoin o de dónde viene. Bien, los mineros crean Bitcoin a través del proceso de minería. La minería de Bitcoin es el equivalente digital de excavar la tierra en busca de oro físico. Un minero de Bitcoin usa una computadora poderosa para validar o confirmar una transacción de criptomonedas. El proceso de validación implica resolver acertijos matemáticos complejos que se vuelven más difíciles a medida que más mineros intentan ser los primeros en validar las transacciones de Bitcoin. Después de confirmar una transacción de Bitcoin, un minero obtiene tokens como recompensa. La cantidad de Bitcoin que recibe un minero por validar una transacción se reduce con el tiempo.

Como el oro físico, Bitcoin es deflacionario. Y esto ha llevado a una situación de acaparamiento que conduce a un ciclo de retroalimentación. Con la creciente escasez y valor de Bitcoin, más personas e inversionistas corporativos quieren acapararlo. Y esto aumenta aún más su valor, lo que lleva a más acaparamiento y precios más altos.

Esencialmente, los mineros crean nuevos Bitcoins al confirmar transacciones y agregar nuevos bloques al blockchain. La red Bitcoin recompensa a los mineros con nuevos tokens por cada bloque exitoso que agregan a la cadena de bloques. Y la cantidad que obtienen los mineros como recompensa sigue reduciéndose a medida que aumenta la competencia entre los mineros.

Cómo funciona Bitcoin

Como se indicó, Bitcoin funciona como una moneda digital. Sin embargo, el funcionamiento de Bitcoin depende de los objetivos del usuario. No obstante, este activo digital funciona como:

Una herramienta o vehículo de inversión

Almacenamiento de valor como el oro físico

Un método para transferir valor

Un medio para explorar las tecnologías emergentes.

Satoshi Nakamoto presentó un documento técnico en 2008 que explica los principios detrás de esta moneda virtual. Aunque este documento técnico no fue la primera noción de dinero digital con respaldo de la informática y la criptografía, la mayoría de la gente lo considera el primer concepto real de dinero electrónico.

La primera aparición de Bitcoin marcó un avance significativo en la informática. Esto se debe a que presentó un medio para transferir valor sin intermediarios, como los bancos. Por ende, resolvió el problema de requerir un intermediario confiable para mover valores financieros.

Conclusiones

