Con la nueva temporada de bodas, Pearls Molecular Experience se llena de solicitudes de información para sorprender en los cócteles

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Pearls Molecular Experience ha entrado con fuerza en la nueva temporada de bodas del 2022, convirtiéndose en un verdadero suceso gastronómico y experiencial para estos eventos sociales. Organizadores y parejas han colmado a la compañía con solicitudes para contratar sus servicios de degustación de coctelería molecular, dada la originalidad y el valor que aportan.

En apenas 6 meses del 2019, la firma consiguió amenizar con sus sabores unas 2.000 bodas solo en España. Con el retorno paulatino de los eventos festivos masivos, esta empresa española espera incrementar su facturación en más del 50 %.

Bodas de sabores La empresa Pearls Molecular Experience es una compañía que ha basado su éxito en 3 elementos fundamentales: tecnología de vanguardia, insumos de calidad y presentación. Su idea siempre ha sido la de trabajar en función de la excelencia y de conseguir el elemento sorpresa, lo cual resulta muy apropiado para quienes desean celebrar un enlace matrimonial.

Según la empresa, sus sabores siempre sacan una sonrisa a los comensales y convencen a todos los asistentes. Se trata de una presentación muy llamativa, acorde con la decoración del momento, donde los invitados se sorprenden y se divierten con las diferentes esferificaciones. La empresa hace una propuesta de 3 sabores base: Mojito, Gin&Tonic y Sex On The Beach. Durante el evento y “jugando” con algunos bitters, se va cambiando el sabor del Gin&Tonic, así que la experiencia va sumando sabores y matices. Pearls Molecular Experience dice ser experta en el “efecto wow“.

La puesta en escena es fundamental La presentación principal es mediante un bufé de madera vintage con toques de metacrilato y luces led. Permiten sujetar unos soportes parecidos al tee de golf, que a su vez albergan las esferificaciones, así que la degustación, lejos de parecer un catering, se convierte en algo más sofisticado y enseña el carácter vip de la marca. La degustación puede tener cabida tanto en el cóctel como durante la barra libre, aunque aconsejan que un ambiente con menos luz favorece el toque led del bufé.

La empresa también apuesta porque la gente pueda convertir las esferificaciones en un motivo para regalar como recuerdo a los invitados. Es por ello que sus envases delicadamente decorados son un artículo ideal para obsequiar como parte de la celebración. Todo eso hace que las esferas se puedan utilizar para darle un significado especial a un evento inolvidable para todos.

