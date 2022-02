Inboost.Business el nuevo directorio que busca ayudar a empresas locales Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 06:14 h (CET) Inboost.Business es un nuevo directorio enfocado en ayudar a empresas locales a ganar visibilidad en internet. Clasificado por sectores empresariales y ciudades, facilita a los usuarios que buscan determinados servicios o productos encontrarlos con facilidad. Darse de alta en el directorio para pequeñas y medianas empresas es fácil, rápido y efectivo ¿Cómo puede ayudar un directorio a un negocio local?

Un directorio de empresas locales ayuda a estos negocios a ganar visibilidad en las búsquedas geolocalizadas. Y en aquellas que incluyen la ciudad en la que está asentada la empresa. Inboost.Business nace con la idea de ayudar a negocios locales.

Algún directorio para empresas las ordenan por volumen de negocio. No es interesante ni para los negocios ni para los clientes. Un directorio para empresas locales facilita encontrar de forma rápida y sencilla el tipo de empresas de un sector que da servicio en la zona que interesa al usuario.

Además, proporciona enlaces de calidad a las páginas web de las PYMES y negocios locales. Eso mejora su posicionamiento orgánico en Google (SEO).

Es, a su vez, una forma de mostrar su relevancia al público. Y poder mostrar de forma clara y ordenada su propuesta de valor, servicios y otra información de interés para el potencial cliente: dirección, teléfono y página web.

Aparecer en un directorio de empresas locales bien posicionado sitúa a estas PYMES por encima de sus competidores. Si no se ven, es como si no existieran para el usuario que ha realizado la búsqueda. Eso mejora la competitividad de las que sí aparecen, que a su vez son percibidas como más interesantes, confiables y fiables.

También ayuda a que los potenciales clientes de su zona conozcan mejor su marca, y reconozcan posteriormente su nombre, logo, y sepan qué tipo de servicio productos le ofrece la empresa.

Todo ello supone que la probabilidad de cerrar ventas se incremente. Por eso para todo negocio local con presencia en internet es beneficioso formar parte de un directorio de empresas locales.

¿Qué sectores empresariales y ciudades se incluyen en el directorio?

Este directorio reúne PYMES de toda España de sectores diversos, clasificándolos por su actividad y ciudad.

Actualmente los sectores empresariales destacados que comprende incluyen:

Asesorías

Autoescuelas

Carpinteros

Cerrajeros

Colchones

Fisioterapia

Gimnasios

Pintores

Psicólogos

Reformas

Sofás

Tienda de muebles

Toldos En cuanto a ciudades incluye las capitales de provincia (Santander, Bilbao, Madrid, Almería, Barcelona, A Coruña o Burgos, por mencionar solo algunas) así como otras ciudades de España como Torrelodones.

¿Por qué darse de alta en el directorio Inboost.business?

Mejora la visibilidad de PYMES y negocios locales en internet para impulsar su éxito.

para impulsar su éxito. Ayuda al mejor posicionamiento web de las empresas que incluyen.

de las empresas que incluyen. Es completo, fácil de usar y facilita al usuario encontrar el negocio cuando busca en Google un negocio del sector y zona de cada empresa que aparece en é l.

l. Permite mostrar información relevante y de interés de los negocios locales para que el usuario comprenda la propuesta de valor y servicios que ofrecen.

de los negocios locales para que el usuario comprenda la propuesta de valor y servicios que ofrecen. Incrementa la probabilidad de cerrar ventas y contratos en las empresas que aparecen en él.

en las empresas que aparecen en él. Es la mejor forma de publicitarse online para negocios locales para ganar visibilidad, visitas y mejorar sus oportunidades de negocio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.