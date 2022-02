Curso TPC para Aparatos Elevadores vs curso PRL para Carretillas Elevadoras, por Fadecom Emprendedores de Hoy

Dentro del sector de la construcción, la formación es esencial debido a que es un ámbito de gran vulnerabilidad ante riesgos laborales. Sin previsiones, el aumento de siniestros en el sector puede ser considerable. Por ese motivo, es obligatorio contar con la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), que salvaguarda el derecho de los trabajadores a su protección, ya que estos están expuestos a caídas, golpes, cortes, atascamiento, accidentes eléctricos y químicos e incendios, entre otros.

Con sedes alrededor de España en ciudades como Toledo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Valencia y Barcelona, Fadecom es una compañía de formación industrial con cursos TPC y cursos PRL que cuenta con profesionales capacitados para enseñar la parte práctica y la maquinaria necesaria para realizar una formación práctica.

¿Qué cursos ofrece Fadecom? Con un equipo de profesionales expertos en la formación y prevención de los trabajadores de la construcción, Fadecom dispone de diferentes acciones formativas como los cursos TPC para aparatos elevadores y los cursos de PRL para carretilleros, que exigen una parte teórica y una parte práctica según el RD 1215/1997. Los cursos TPC para equipos elevadores son presenciales y completamente teóricos debido a que la norma no exige ninguna parte práctica. Estas dos formaciones se diferencian por el grupo de trabajadores al cual se dirigen, ya que los cursos TPC están destinados al uso de aparatos elevadores dentro de obra nueva mientras que los cursos de PRL de carretillas se enfocan en el uso en logística, almacenes y grandes distribuidoras. Además de estos, Fadecom dispone de un curso mixto, que cumple con la normativa de ambos tipos de curso, con la parte teórica obligatoria del curso TPC y con la parte práctica del curso PRL. De esta manera, favorece al trabajador la formación, ya que brinda conocimiento y sinergia entre ambos sectores.

¿Cuáles son las características de los cursos? La duración de ambos cursos es diferente y responde a la estructura de cada una de las formaciones. El curso TPC de aparatos elevadores tienen una duración reglamentada de 6 horas en su parte específica que, en algunos casos, se complementa con la parte común y genérica de 14 horas.

Por su parte, el curso PRL para carretillas elevadoras, no especifica la duración mínima del curso. Por esa razón, se pueden encontrar en el mercado formaciones desde 6 hasta 20 horas. Además, existe una variante de curso superior, que son los cursos basados en la normativa UNE 58451, cuya duración varía en función del número de carretillas diferentes de que se compone el curso.

En la página web de Fadecom se puede encontrar todo tipo de información sobre los cursos ofertados. Además, a través de la FUNDAE, se pueden aprovechar bonificaciones que cubren hasta un 80-85% mediante un procedimiento sencillo que Fadecom gestiona de forma gratuita a sus clientes.

