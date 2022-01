Tips para viajar económicamente en RENFE Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 17:18 h (CET) Consultia Business Travel, la startup especialista en la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios comparte Desde que el pasado mes de julio Renfe realizó importantes cambios en sus tarifas, muchos de los viajeros se han visto afectados negativamente por la nueva política de precios implementada. Por esta razón, la startup especializada en la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios, Consultia Business Travel, comparte los diez tips para que los viajes en tren sean más económicos.

Comprar los billetes con antelación. Los billetes de Renfe pueden salir hasta 4 meses antes. De manera que, para realizar el viaje, no hay que esperar hasta el último momento para realizar la reserva ya que el precio suele ser superior si se contrata a última hora. Manejar bien al hacer la reserva. Lo mejor es conocer bien la web por la que se realiza la reserva, y hacerlo a través de un sistema que no se sobrecargue ni complique la reserva. Si se hace a través de un sistema fácil y seguro, se realiza la gestión con menos tiempo y sin sorpresas en el último momento. Elección de complementos y agregar solamente los necesarios. Se puede estar seguro de la hora de llegada al destino y tener dudas con respecto al regreso. En ese caso, al seleccionar únicamente el suplemento de mejora de tarifa para ese trayecto, se ahorra en billetes. Personalizar ida y vuelta. Es probable que las condiciones para el viaje de ida o de vuelta no coincidan, por lo que será mejor adaptar cada uno de ellos a las preferencias o necesidades. Seguro que en alguno de ellos se consigue optimizar costes. Beneficiarse de las tarjetas de fidelización. Con el programa de fidelización de Renfe, en el que con cada viaje se obtienen puntos que se traducen en descuentos para próximos viajes. Para personas entre 14 y 25 años la tarjeta Más Renfe Joven o el carné joven de la Comunidad Autónoma. Con más de 60 años y Tarjeta Dorada por 6 euros se obtienen descuentos interesantes en los billetes. Además de tener otros descuentos para familias numerosas, grupos o con tener una Tarifa Empresa. Atención a los cambios de tarifa de última hora. Realizar las reservas a través de un sistema que avise ante cambios de tarifa de última hora y ofrezca seguridad. En ocasiones, al confirmar la reserva la tarifa puede sufrir algún cambio, de manera que el sistema debe avisar por si se desea continuar con la reserva. Si el viaje es por trabajo, no olvidarse de asignar los gastos del billete al proyecto asignado. Las empresas necesitan asignar los gastos del viaje a un proyecto en concreto e indicar alguna referencia para sus facturas, y el sistema de reservas lo debe permitir. De esta manera se ahorran costes en la gestión financiera de los viajes de la empresa. Siempre que haya dudas solicitar ayuda de un profesional. Buscar el trato humano, asesoramiento y profesionalidad de un gestor especializado, que proporcione la seguridad que se necesita en viajes de trabajo, y ofrezca soporte ante cambios o imprevistos que puedan surgir. Mantener los billetes siempre localizados y organizados. Organizar los billetes con una herramienta online eficiente que permita localizarlos en cualquier momento, y sin tener que perder tiempo buscando en la bandeja de entrada o solicitándolos y sin tener que imprimirlos. Ahora los viajes son cada vez más sostenibles. Busca la mayor transparencia de condiciones a la hora de reservar los billetes. Ahorrar en las reservas con un sistema que encuentre las mejores opciones y que muestre en todo momento las condiciones de la tarifa. Gracias a herramientas eficientes como Destinux, muchas empresas pueden beneficiarse de este ERP de gestión integral de viajes corporativos que pone a disposición toda la industria de viajes, automatiza y digitaliza los procesos de los viajes integrándolos en el sistema de gestión de la empresa (se puede conectar a multiples ERPs) y permite la gestión de gastos y dietas del viaje, y de todo el proceso de gestión de notas de gasto, con una plataforma homologada, ahorrando tiempo y costes a la empresa. Junto con el apoyo de un Personal Travel Assistant, que gestiona, asesora, vela por la seguridad de los viajeros y los intereses de la compañía.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y vtc en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

Noticias relacionadas