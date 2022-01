​El euríbor de enero subirá y encarecerá ligeramente las hipotecas variables Las cuotas serán más caras para los que tengan revisión Redacción

lunes, 31 de enero de 2022, 11:30 h (CET) El año no empieza bien para los que tienen una hipoteca variable. El euríbor a 12 meses, que es el índice que se usa para calcular el interés de estos productos, cerrará el mes de enero con un valor medio aproximado del -0,477%, según el comparador bancario HelpMyCash.com. Es decir, que subirá ligeramente respecto a los registros de hace un año y un semestre, lo que se traducirá en unas cuotas más caras para los hipotecados a los que se les revise el contrato en febrero.



Las hipotecas variables dependen del euríbor

El interés de una hipoteca variable se compone de dos partes: un diferencial, que es un porcentaje fijo, y un índice de referencia que registra un valor distinto cada mes, que suele ser el euríbor. Para calcularlo, el banco suma el diferencial al último valor registrado por el índice en el momento de la firma del préstamo. Cada cierto tiempo, normalmente cada seis o 12 meses, la entidad recalcula el interés con la última cotización mensual del índice, lo que se conoce como revisión de contrato.

Esto significa que el interés de una hipoteca variable puede cambiar cada seis o 12 meses, dependiendo de cada cuanto tiempo se revise (se estipula en el contrato). Cuando llega el momento de la revisión, si el valor del euríbor es más alto respecto al registrado hace un semestre o un año, el tipo aplicado sobre el préstamo sube y las cuotas se encarecen. Sucede lo mismo a la inversa: si la cotización de este índice es más baja, el interés se reduce y las cuotas se abaratan.

Cuotas más caras para los que tengan revisión

El valor del euríbor en enero de 2021 era del -0,505% (su mínimo histórico), mientras que el de julio de 2021 era del -0,491%. Como la cotización de enero de 2022 será previsiblemente más elevada (-0,477%), las hipotecas variables que se revisen durante el mes de febrero pasarán a tener un interés más alto y unas cuotas más caras.

Los analistas de HelpMyCash han calculado cómo sería ese encarecimiento si se tuviera contratada una hipoteca media de 150.000 euros con un interés de euríbor más 1% y un plazo de 25 años. Si este préstamo se revisara cada 12 meses, el titular pagaría casi 22 euros más en el conjunto del próximo año (cerca de dos euros más al mes). Si se actualizara cada seis meses, tendría que pagar unos cinco euros más durante el siguiente semestre (menos de un euro de más al mes).

Estas cifras pueden variar en función del importe de cada hipoteca variable, de su plazo y de su tipo de interés. Al llevar a cabo la revisión del contrato, el propio banco comunica al titular cuál será su nuevo interés, tras recalcularlo con el último valor registrado del euríbor, así como cuál será el nuevo precio de sus cuotas mensuales.

Cotización al alza en 2022, pero sin pasar del 0%

Todo apunta a que esta subida del euríbor no será anecdótica. Varios especialistas del mercado hipotecario consultados por HelpMyCash afirman que este índice seguirá cotizando al alza a lo largo del 2022. Ahora bien, dado que el Banco Central Europeo (BCE) no tiene previsto subir sus tipos de interés a corto plazo, también descartan la posibilidad de que su valor se sitúe por encima del 0%.

Por tanto, los hipotecados a tipo variable seguirán pagando unas cuotas muy bajas, aunque algo más caras que las que abonaron en 2021. Cabe destacar que el euríbor cotiza actualmente en mínimos históricos: se ha mantenido por debajo del 0% desde el 2016 y batió su récord negativo en enero de 2021, cuando alcanzó un valor del -0,505%.

