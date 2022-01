Novedades Beauty 2022 Os descubrimos los lanzamientos de esta temporada Ana Ruiz de Infante

lunes, 31 de enero de 2022, 10:56 h (CET) Este año llega cargado de novedades BEAUTY que no os podéis perder, por aquí os adelantamos algunas:

CLARINS

En el marco de un espectacular ático con maravillosas vistas de Madrid, hace unos días la firma CLARINS nos presentó sus últimas novedades, entre ellas me quedo con estas:

Nueva línea Beauté éclair/Beauty flash para disfrutar de un fantástico SPA en tu casa, y que está formada por: un accesorio para reactivar la circulación, un peeling profesional para recobar la piel y un bálsamo mascarilla para recuperar los signos de cansancio y recuperar la luminosidad. 4 Nuevos contornos de ojos indicados para solucionar las preocupaciones más comunes de esta zona tan especial: un nuevo contorno para bolsas y ojeras, otro para acabar con las marcas de fatiga causadas por la deshidratación, un tercero para las primeras líneas de expresión y por último, uno para atacar la falta de firmeza.

Body Firming: dos tratamientos para nuestro cuerpo, uno en textura gel y otro en crema, para combatir la flacidez. Además de actuar sobre las fibras de colágeno y de elastina refuerzan la red de colágeno XVI de la hipodermis. Nutri Lumière Revive: línea dirigida a mujeres de más de 60 años que buscan recuperar la luminosidad perdida de su piel. Entre sus ingredientes el caqui, que inhibe la acción de los azúcares y que mantiene la piel flexible, dejándola con un aspecto saludable y luminoso. Además, contiene un cóctel de 8 plantas bio que revitalizan la piel. De color violeta, esta crema en aceite, nutre la piel sin darle una sensación grasa.

CAUDALIE

El primer SPA Vinothérapie de Caudalíe se remonta al año 1999 en Burdeos, un lugar rodeado de viñedos donde los vinoterapeutas realizan trataminetos únicos. De esa experiencia, nace Vinotherapist, la primera línea de tratamientos corporales clean y profesionales de esta firma. Pensando en las pieles muy secas y sensibles con picores y rojeces, nace el pasado 1 de enero su Nueva Manteca Corporal Vegana Relipidante 24 Caudalíe.

Se trata de una manteca rica que nutre intensamente durante 24h, es además anti picor y está compuesta por un cóctel de ingredientes naturales que además de nutrir, repara las pieles para que disfruten de una sensación de confort todo el día.

Su fórmula vegana está compuesta en un 98% de ingredientes de origen natural, entre ellos: aceite de dátil del desierto, de pepitas de uva, manteca de karité y aceite de almendra dulce. Sin aceites minerales, sin PGE, sin siliconas y con un perfume de almendra de origen natural.



SHISEIDO

La semana pasada el grupo Shiseido nos presentó sus últimas primicias, por aquí os adelanto las de NARS:

NARS Skin: la gama de skinkcare que todos conocemos se ha reformulado con nuevos productos, desarrollados para hidratar, suavizar, reafirmar y rellenar el aspecto de la piel.

Light Reflecting Foundation: un híbrido entre tratamiento y fondo de maquillaje que contiene un 71% de ingredientes antiedad y además el 81% de sus ingredientes son naturales. Contiene la tecnología photocromatic, que consigue ajustar el tono de la piel a la intensidad de la luz, y el complejo Light Reflecting, que refuerza el reflejo de la luz en la piel y estará disponible en 36 tonos.



Y pensando ya en primavera y sus colores, llega Afterglow Collection, una colección diseñada para iluminar labios y mejillas y compuesta por 10 glosses y una paleta de acabados luminosos y mates que nos os dejarán indiferente.

Light Reflecting Setting Powder: polvos fijadores best-seller de NARS, ahora reforzados con el complejo Light Reflecting que difunde y ajusta las fuentes de luz, además lo tendremos disponible en 4 tonos en formato compacto y polvos sueltos.



¡Todas estas novedades de NARS las tendremos disponibles en marzo! Pero esto es solo un anticipo, tengo muchas más novedades que contaros del grupo SHISEIDO, en breve por aquí…

