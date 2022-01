Ceasfor, más de 20 años impartiendo formación online Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 13:26 h (CET) La escuela de formación online Ceasfor, lleva más de 20 años de trayectoria a nivel nacional. Cada año, salen más de 3.000 alumnos de sus aulas virtuales. Ceasfor acompaña a las personas a cumplir sus objetivos académicos y profesionales, posicionándose como una de las academias online más destacadas en España Y no es para menos. Ya que cuenta con un abanico formativo muy amplio, desde cursos de preparación a oposiciones, preparación para pruebas de acceso, bachillerato, ESO, formación profesional e idiomas.

Así pues, cualquier persona que esté pensando en iniciar su camino formativo, puede encontrar en la academia una salida que se ajuste a sus expectativas y que le ayude a alcanzar la salida profesional soñada.

Estar entre las mejores escuelas online comporta adaptarse, crecer y renovarse. Está claro que en los últimos años marcados por la pandemia, la formación online ha pasado a ser una de las opciones más recurrentes del alumnado y eso ha hecho que muchos centros presenciales empiecen a desarrollar métodos enfocados a la formación a distancia.

En ese punto, Ceasfor lleva años de ventaja, puesto que fue de las primeras academias a nivel nacional en impartir clases de manera telemática y a pesar de la situación excepcional de emergencia sanitaria, la academia ha podido seguir ofreciendo a sus alumnos formación de máxima calidad, garantizando su continuidad y finalización con éxito.

Su metodología de clases online va a dar un giro de 360 grados. Si bien el formato va a seguir siendo el mismo, posibilitando al alumno ver las clases tanto en directo como en diferido y ofreciendo contenido extra, con video clases y audio clases, la escuela pretende renovarse ofreciendo un tipo de clases telemáticas que nada tiene que ver con lo que se está haciendo en España actualmente y que pretende acercar al alumno lo más posible a una clase presencial a través de la pantalla.

En estos momentos la escuela se encuentra trabajando en ello y espera sorprender muy pronto a sus alumnos y a los futuros estudiantes que podrán disfrutar de sus clases online con el máximo realismo y lo más parecido a una clase presencial que jamás se hayan imaginado.

Muchos confinan ya en Ceasfor, identificándola como la mejor academia online. Entre sus alumnos destacan la plataforma online 24 horas disponible, el trato cercano de los tutores que acompañan al alumnado durante su formación y las facilidades de pago, pudiendo financiar sus estudios hasta en 12 meses y en cómodas cuotas.

Llegado a este punto, no cabe duda de que Ceasfor ofrece formación a distancia de calidad, con lo que sí están pensando en darle al 2022 el impulso que necesitan, Ceasfor tiene sus puertas abiertas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.