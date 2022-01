La mejor natación regresa a Valdemoro con la disputa del Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas El objetivo es servir de paso previo para los deportistas que después se puedan ir incorporando Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 28 de enero de 2022, 10:37 h (CET) Las condiciones adversas de la pandemia no detienen la ilusión por competir de los deportistas paralímpicos. Por ello, el 29 y 30 de enero se disputa una nueva edición del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, que volverá a tener en la piscina cubierta de 25 metros de Valdesanchuela (Valdemoro, Madrid) su sede. Más de un centenar de deportistas menores de 18 años competirán bajo las correspondientes medidas de seguridad anti COVID-19 que marcan las autoridades sanitarias.

Nadadores de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) serán los protagonistas en una doble jornada programada para este sábado (de 16 a 19 horas) y domingo (de 9:00 a 13:30). Todo ello podrá seguirse en directo, por streaming, a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Español.



La competición se organiza en tres categorías de edad, en función del año de nacimiento del deportista: Alevín (2010-posteriores), Infantil (2007-2008-2009) y Juvenil (2004-2005-2006). Pueden participar todos los nadadores con discapacidad que tengan licencia regional y/o nacional. Finalmente serán 118 los nadadores (76 chicos y 42 chicas) que estarán presentes en la localidad madrileña.

Una competición que se enmarca dentro del Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, creado en 2011, cuyo objetivo es servir de paso previo para los deportistas que posteriormente se puedan ir incorporando al Plan ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales. Se trata de conseguir un alto nivel de rendimiento de los nadadores seleccionados a medio y largo plazo, mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e internacionales, y apoyo a los entrenadores y clubes, con la mirada puesta en los Juegos de París 2024.

La competición, organizada por el CPE, con la ayuda y colaboración del conjunto de federaciones (FEDDF, FEDDI, FEDPC y FEDC) y con el patrocinio de AXA, cuenta con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Valdemoro, que se ha convertido prácticamente en sede habitual de esta importante cita dentro del calendario del deporte paralímpico.

Fechas: Sábado, 29 enero 2022 Inicio Calentamiento: 16:00h. Inicio Campeonato: 17:00h. Domingo, 30 enero 2022 Inicio Calentamiento: 09:00h. Inicio Campeonato: 10:00h. Entrega Premios y Trofeos: 13:00h.

Lugar: Piscina de Valdesanchuela C/ de Felipe III, 21 28341 Valdemoro

