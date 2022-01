inbestMe vuelve a bajar sus comisiones Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 08:02 h (CET) El Robo Advisor con mayor personalización del mercado y líder indiscutible en la modalidad ISR, que representa ya más del 40% de su oferta global Siguiendo con su estrategia de democratizar la inversión, ofreciendo servicios a medida altamente eficientes y con bajos costes, el Robo Advisor inbestMe trabaja constantemente en la reducción de los costes de sus servicios. Sus comisiones de gestión son de las más ajustadas del mercado, no solo de la industria financiera en España sino también del sector de gestores automatizados nacionales.

A partir de este mes de enero, reduce 1 punto básico (0,01%) en los tramos más bajos de las carteras de fondos indexados, situándose en 0,41% de 1.000 a 99.999 euros y 0,38% de 100.000 a 499.999 euros. Las comisiones de gestión de inbestMe son decrecientes y se reducen al 0,13% a partir de 5 millones de Euros.

Esta reducción se aplica tanto a carteras estándar como ISR (Inversión Socialmente Responsable), modalidad de la que es pionero y líder en nuestro país, y que representa ya más del 40% de su patrimonio bajo gestión.

Los nuevos ajustes se suman a los realizados progresivamente desde octubre de 2019, cuando tuvo lugar la primera rebaja de costes de las carteras de fondos indexados, lo que ha permitido una reducción total del 14%.

Asimismo, se han alineado las comisiones de gestión de las carteras de ETFs y reducido, además, sustancialmente sus costes de trading y depositaría. En los tramos más bajos los costes explícitos (comisión de gestión más custodia) han bajado del 0,65% al 0,52%, lo que supone una reducción del 20%.

Estas comisiones son las nominales, pero los clientes de inbestMe se benefician de promociones (10.000€ sin comisión el primer año) y de un bono de 50€ cuando un cliente refiere a otro. Esto hace que la comisión media ponderada pagada por los clientes de inbestMe sea realmente del 0.25%, en torno a un 85% más bajo que los servicios financieros tradicionales y uno de los costes más competitivos entre los gestores automatizados en España y en Europa.

Mejora de la eficiencia y la rentabilidad

Sin duda, estas reducciones contribuyen a aumentar la eficiencia y rentabilidad de las carteras (en torno a un 0,01% anual), ya de por sí muy eficientes pues están diseñadas para ofrecer una relación óptima entre riesgo y rentabilidad gracias a la indexación, su elevada diversificación y bajos costes.

Durante el año 2021, las rentabilidades promedias de las carteras se han situado alrededor del 10%, alcanzando porcentajes realmente excepcionales de hasta el 20% en los perfiles más altos. Entre las otras carteras indexadas, las que han mostrado un mejor comportamiento son las de la modalidad ISR (Inversión Socialmente Responsable) y las de planes de pensiones, ambas con un promedio del 12,6%.

En opinión del CEO de inbestMe, Jordi Mercader, “es más importante focalizar la atención en la eficiencia y, más allá de la rentabilidad obtenida en el 2021, poner énfasis en que la TAE media ponderada que han obtenido los clientes de inbestMe es del 6,7%, lo que representa 4,7 puntos porcentuales más que la TAE media ponderada de los fondos de inversión en España, según datos de Inverco”.

Y añade: “Nuestro compromiso ha sido siempre democratizar la inversión eficiente con costes muy ajustados sin comprometer la calidad de nuestros servicios. Por eso, es interesante remarcar lo que incluyen a un coste tan competitivo: gestión por objetivos, posibilidad de combinar múltiples cuentas con diferentes objetivos o estilos de inversión (estándar, ISR, value), optimización fiscal inteligente, programación de aportaciones automáticas recurrentes, gestión constante de la cartera con reinversiones y rebalanceos, acceso al comparador de fondos a partir de 50.000 euros y nuestro servicio único de gestor personal financiero, inbestMe Plus, a partir de 100.000 euros”.

