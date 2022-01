Los beneficios de la naranja para la salud de la mano de Sabor a Naranjas Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 13:39 h (CET)

Consumir naranjas representa acceder a una fuente inagotable de ventajas que van mucho más allá de su reconocida virtud de aportar vitamina C al organismo. Además de ser reconocido como un potente antioxidante, este cítrico puede convertirse en un gran aliado en la lucha contra el envejecimiento, la anemia y la osteoporosis.

En Sevilla, el negocio familiar de cultivo recolección y venta, Sabor a Naranjas, reconoce los beneficios de la naranja para la salud al ofrecer frutas cultivadas bajo los más altos estándares de calidad y cuidado con el ambiente.

Protege el sistema inmune Rica en betacarotenos, como potentes precursores de la vitamina A, la naranja protege el sistema inmune junto con la acción antioxidante de la vitamina C; esta fusión es perfecta para garantizar la salud de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. El consumo de una naranja por día cubre la totalidad de estas vitaminas en el cuerpo humano.

Al contener flavonoides como la hesperidina, las más populares frutas cítricas, junto con el limón, también tienen la propiedad de reducir el colesterol y evitar la obstrucción de las arterias, protegiendo a los consumidores de enfermedades cardiovasculares.

Además, los folatos presentes en su pulpa no solo son responsables de la creación de anticuerpos, sino de la producción de glóbulos rojos, al favorecer la absorción del hierro, un componente indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso central.

Todas las propiedades de la naranja están disponibles del campo hasta la mesa de sus clientes desde la tienda online de Sabor a Naranjas, donde se despachan a toda España frutas recién recolectadas, en su punto justo de maduración, sin aditivos ni ceras para mejorar su estética

Packs con precios asequibles En las fincas de la familia Cid, se ha logrado fusionar la manera tradicional de cultivar y cosechar las naranjas con un sistema de comercialización adaptado a los nuevos tiempos tecnológicos, en los que el usuario realiza su pedido online y, en menos de 2 días, podrá tenerlo en casa.

De las tierras cálidas de Alcolea del Río y Lora del Río, en Sevilla, brotan estos frutos llenos de dulzor, frescura y aroma intenso, gracias a un trabajo de citricultura tradicional y a la vez moderna, que destaca por el uso de abonos naturales y sustitución de pesticidas por estrategias ecológicas de alejamiento de plagas.

Naranjas de mesa, naranjas de zumo y packs que combinan naranjas con limones están a la disposición de los amantes de esta fruta y sus propiedades en packs de 5, 10, 15 y 20 kilogramos.

Comprometida con seguir aportando salud, vitalidad y nutrición a sus clientes, Sabor a Naranjas dispone de frutas con aspecto fresco y aroma único, 100% naturales y beneficiosos para quienes adquieren el excelente hábito de incluirlas en su dieta diaria.

