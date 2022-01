Celo anuncia el lanzamiento de la cirptomoneda estable cREAL Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 17:43 h (CET) A partir de hoy los usuarios van a poder comprar cREAL en intercambios locales de criptomonedas, pagar por bienes y servicios, y ganar recompensas a través de aplicaciones DeFi de una manera segura, accesible y respetuosa con el medio ambiente Celo, un protocolo Layer-1, negativo en emisiones de carbono y que cuenta con un rico ecosistema de aplicaciones Web3, ha anunciado la activación de una criptomoneda estable algorítmica asociada al real brasileño: Celo Real(cREAL). Se trata de la primera cirptomoneda estable para pagos móviles, junto con el Celo dólar y el Celo Euro, que se puede utilizar tanto para aplicaciones y servicios de finanzas centralizadas (CeFi) como para finanzas descentralizadas (DeFi) en el blockchain abierto de Celo.

Desde hoy, los usuarios pueden adquirir cREAL en los sitios más populares de intercambios de criptomonedas con sede en Brasil, FlowBTC, NovaDAXy Ripio,uno de los mayores intercambios de criptomonedas de América Latina. Bitfy y Coins, dos criptocarteras muy populares, también han integrado cREAL. Cabe destacar que NovaDAX, Ripioy Bitfy también han incluido el activo nativo de CELO. El ecosistema de proyectos DeFi de Celo que apoyan cREAL incluye a: Moola Market, Ubeswap, Valora, Symmetric, Poof.cash, Heymate, Airswap, Celo.tax, Mento.finance, Celo Terminal , CeloWallet.appy GoodGhosting.

"La tasa de adopción de criptomonedas en mercados de alto crecimiento, en particular Brasil, no solo indica un creciente entusiasmo por esta nueva economía digital, sino también el avance de los casos de uso del mundo real", explica Camila Rioja, Líder de Latam de la Fundación Celo. "Esta tracción, combinada con las condiciones regulatorias, de mercado y comunitarias de Brasil, lo posiciona de manera única como un entorno donde un proyecto como Celo prosperará".

Comprar y vender con Celo Real

Un beneficio importante del uso de cREAL es que permite a los usuarios realizar transacciones con activos digitales y transferir valor más rápido, más barato y más fácilmente con su smartphone. Las velocidades de transacción son de hasta 5 segundos de tiempo de bloque con tarifas de transacción muy bajas de menos de 1 centavo en comparación con las tarifas de otras cadenas de bloques.

Además, NovaDAX es el primer intercambio brasileño en ofrecer una tarjeta de criptomoneda prepagada, con más de 50,000 titulares de tarjetas. Esto permite a los titulares de tarjetas comenzar a pagar en cREAL por bienes y servicios diarios.

Pagos, recompensas, inversiones y más con Celo Real y DeFi

Miles de usuarios de Bitfy ahora pueden recargar cREAL dentro de la aplicación móvil para pagar facturas, pedir comida, comprar tarjetas de regalo y pagar en millones de comerciantes en la red Cielo, el mayor operador brasileño de tarjetas de crédito y débito. Los usuarios pueden comprar e interactuar con estos activos al igual que pueden hacerlo con otros activos compatibles en la billetera Bitfy, incluidos Bitcoin y Ethereum. A diferencia de otras redes, que requieren que los usuarios mantengan el token nativo para las transacciones, empresas y clientes no necesitan contar con el activo digital nativo de Celo (CELO) para realizar transacciones o aceptar cREAL.

Además, el ecosistema Celo, con más de 300 aplicaciones descentralizadas (dApps), permite a los usuarios comerciar, prestar, pedir prestado, obtener rendimientos y más con sus activos de criptomonedas. Gracias a proyectos DeFi, como Ubeswap, los usuarios pueden contar con un fondo de liquidez con cREAL para acceder a recompensas u obtener préstamos garantizados en cREAL a través de Moola Market. Son algunas de las oportunidades con las que cuentan los usuarios que acceden a DeFi con cREAL.

Las ventajas de las criptomonedas estables algorítmicas

cREAL es una criptomoneda estable algorítmica descentralizada y cripto-colateralizada que sigue al real brasileño. Las criptomonedas estables pueden ayudar a mitigar el riesgo de volatilidad de las criptomonedas, ayudando a garantizar que el valor de una transferencia rastree un valor fiduciario cuando se envía y se entrega. En comparación con las criptomonedas estables respaldadas simplemente por divisas fiat, las algorítmicas -que utilizan un mecanismo de estabilidad de código abierto basado en contratos inteligentes- tienden a mantener su valor de manera más eficiente. Debido a que este tipo de mecanismo de estabilidad también es más transparente, los usuarios no están sujetos a un riesgo de crédito o contraparte centralizado. Al igual que con el Celo Dollar (cUSD) y el Celo Euro (cEUR),el Celo Real (cREAL) se basa en Mento, el protocolo de estabilidad en Celo, y está respaldado por múltiples activos digitales en celo Reserve, incluidos BTC y ETH.

"La falta de transparencia, las altas tarifas y los largos tiempos de transacción asociados con las monedas estables respaldadas por fiat han obstaculizado históricamente la experiencia del usuario", ha explicado Markus Franke, socio de cLabs. "En cambio cREAL se puede intercambiar sin confiarse a otras monedas fiduciarias y activos digitales. Se hace en cuestión de segundos, solo con un número de teléfono móvil. Esto facilita que las personas usen nuevos productos financieros en sus comunidades locales".

¿Por qué cREAL se ha convertido en la nueva criptomoneda estable Celo?

El lanzamiento de cREAL coincide con un fuerte aumento en la adopción de criptomonedas en Brasil. El año pasado, los volúmenes de comercio en Brasil aumentaron un 2.247% año tras año. Además, aproximadamente el 30% de la población brasileña ahora posee criptomonedas,lo que convierte a Brasil en uno de losmercados criptográficos de más rápido crecimiento en América del Sur. Brasil también tiene un floreciente ecosistema celo: MOSS, la plataforma ambiental más grande del mundo, fue la primera en integrar la Reserva Celo con activos respaldados por la naturaleza para ayudar a compensar las emisiones de carbono, e impactMarket, con su programa de ingreso básico universal, ha entregado ayuda basada en blockchain a más de 10,000 beneficiarios en todo Brasil.

